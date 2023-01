Oana Roman nu s-a mai putut stăpâni și a izbucnit în lacrimi! Se gândea cu groază la ce urmează și a clacat: „Nu e o rușine să plângi”

In articol:

Oana Roman traversează o perioadă destul de dificilă pe plan personal și resimte din plin despărțirea de tatăl fiicei ei, Marius Elisei. La scurt timp după ce au împlinit un deceniu de când s-au cunoscut, cei doi au decis că e momentul să continue pe drumuri separate, iar acum vedeta de televiziune se ocupă singură de toate treburile casnice și recunoaște că nu este deloc ușor. În urmă cu puțin timp, aceasta s-a confesat fanilor de pe rețelele de socializare și a făcut o dezvăluire total neașteptată!

Ce s-a întâmplat cu Oana Roman, la scurt timp după ce s-a despărțit de Marius Elisei. A dezvăluit tot: „M ă așteaptă o săptămână grea și am plâns”

Nu este niciun secret faptul că ea și Marius Elisei au decis să pună punct relației, iar acum vedeta a rămas fără cel mai important ajutor al ei și trebuie să facă totul de una singură. Ultimele

zile și-au pus adânc amprenta asupra Oanei Roman, care recunoaște că pur și simplu a clacat și a izbucnit în plâns. Aceasta a dezvăluit totul pe rețelele de socializare, na chiar a recunoscut că adesea apelează la „terapia prin plâns”, care o ajută de fiecare dată să-și mai ia câte o piatră de pe suflet.

„ 4 ore de somn, atât îmi e porția mai nou. Voi cât dormiți? Mă întorc spre casă, după ce am lăsat-o pe Isa la școală. Știu că mă așteaptă o săptămână grea și am plâns de oboseală și epuizare, mai ales psihică. Plânsul este eliberator și poate fi terapie, pentru că te ajută să te descarci. Și nu e o rușine să plângi! E uman și chiar folositor uneori.”, a transmis Oana Roman, pe pagina sa de Instagram.

Cu cine a ieșit Oana Roman la întâlnire, la scurt timp după ce a anunțat despărțirea de tatăl fiicei ei: „A m simțit că parcă eram fugită de la pușcărie”

Pentru prima dată, după o lungă perioadă de timp, vedeta a ieșit cu o prietenă și nu a trebuit să dea explicații în fața nimănui. Oana Roman a dezvăluit că de fiecare dată când voia să se întâlnească cu cineva, trebuia justifice gestul în fața lui Marius Elisei.

„ Nu se întâmplă lucruri spectaculoase în viața mea în momentul acesta, căci stau mai mult acasă. Aseară am ieșit la masă cu o prietenă și am simțit că parcă eram fugită de la pușcărie pentru că am stat numai în casă zilele astea și nu îmi place să stau în casă. Eu sunt dependentă de multă activitate și nu-mi place să stau în loc, dar aveam nevoie aseară să ies și să nu mă simt vinovată că am ieșit cu o prietenă în oraș, așa cum m-am simțit ani de zile când, practic, pentru orice ieșire trebuia să mă justific.”, a mărturisit Oana Roman în mediul online.

Oana Roman și Marius Elisei [Sursa foto: Instagram]