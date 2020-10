View this post on Instagram

Deși am mai slăbit, inca port lenjerie modelatoare ce ma ajuta sa mai ascund anumite imperfecțiuni si sa mi strângă si zona abdomenului unde am suferit o intervenție majora dupa ce am născut și am avut complicații in urma cezarianei. Am ales pentru voi lenjerie modelatoare de cea mai buna calitate ce va fi disponibila pe @mioboutiquebyoanaroman Body modelator bej si negru.

