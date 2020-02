Irina Rimes a fost criticată dur după ce a fost numită de către ministrul Culturii ambasador al „Zilei Brâncuși”. Frumoasa cântăreață a fost criticată dur pe rețelele de socializare, iar una dintre persoanele careau reacționat dur a fost Oana Roman.

„Ideea e ca ea o fi bună pentru generația tânără dar, cu scuzele de rigoare, efectiv nu o duce capul și e și incultă grav. Așa e și mare parte din generația pe care o reprezintă. Habar n-au cine e Brâncuși, dar nici nu-i interesează. Trăiesc foarte bine fără să știe nimic. Ea nu s-a documentat pentru că evident nu o interesează și nu are simțul penibilului pentru că e proastă. E nasol ce zic dar e adevărat. Grav e că au lăsat-o să bată câmpii în halul ăsta. Ceea ce înseamnă că nici ei nu sunt mai deștepți ca ea”, a comentat Oana Roman la o postare pe Facebook.

Ce a spus Irina Rimes despre operele lui Brâncuși

„Eu sunt mai mainstream. De mică am știut de Coloana Infinitului și m-a fascinat. Am fost la Târgu Jiu, am vizitat unele dintre lucrările domnului sculptor. N-am avut mereu tangență foarte foarte mare cu cultura, cu cultura ne-contemporană pentru că am fost și eu copil, am crescut la țară. În momentul când am început să-l descopăr pe Brâncuși, m-au fascinat lucrările lui că nu reprezentau neapărat cum se numesc. Se numește Poarta Sărutului, dar parcă nu înțelegeam de ce se numește așa”, a spus Irina Rimes. Mesajul ei a fost aspriu criticat de internauți și a stârnit revoltă.