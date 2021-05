Oana Roman, prima reacție după ce Marius Elisei a mărturisit că are stări depresive: „Îi e dor de...”

In articol:

Oana Roman și Marius Elisei au divorțat pe cale amiabilă în luna februarie a acesti an. Cei doi au împreună o fetiță, pe nume Isabela, în vârstă de 7 ani. Chiar dacă au decis să o ia pe căi diferite, ei rămân în continuare o familie.

Recent, fostul soț al Oanei Roman a dezvăluit că trece printr-o perioadă dificilă. El le-a transmis urmăritorilor săi de pe Instagram că se confruntă cu stări depresive.

„Indiferent de cum mă simt și cât de depresiv sunt, soarele va străluci dimineața, iar pe timpul nopții luna va fi acolo. Vei vedea că aceste zile vor continua să treacă. Vei lăsa aceste zile să treacă și vei pierde 1 an din viață făcând ce? În regulă, mă voi descurca, am făcut câteva greșeli, viața merge înainte”, este mesajul transmis de Marius Elisei, pe rețelele de socializare.

Marius Elisei a mărturisit că are stări depresive [Sursa foto: Instagram]

Prima reacție a Oanei Roman, după ce Marius Elisei a mărturisit că are stări depresive

Oana Roman a povestit pentru un post de televiziune că nu știa cu exactitate de stările fostului ei soț.

Un motiv care ar putea sta în spatele acestor stări se află și dorul de familie, în special față de fetița lor, Isabela.

„Nu am de unde să știu exact ce stări are el. Cu toții avem la un moment dat stări mai bune, stări mai proaste. Nu știu ce să spun. El e totuși tânăr, are toată viața înainte. Nu cred că putem vorbi despre depresie. Poate are momente în care se simte singur, momente în care îi e dor de Isa sau nu-mi dau seama… sau poate de noi cumva, că trecerea a fost destul de bruscă pentru toată lumea.

Și eu am momente de astea în care am așa o nostalgie sau o strângere de inimă că sunt anumite momente care nu mai sunt. Viața e și cu momente bune și cu momente proaste și cu momente în care suntem supărați, fericiți”, a spus Oana Roman pentru un post de televiziune.