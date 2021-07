Oana Roman, primele declarații despre motivul împăcării cu Marius Elisei. "Am luat o decizie gândită și asumată"

In articol:

Deși au arătat lumii întregi că s-au împăcat și sunt mai fericiți ca oricând, fosta prezentatoare tv și partenerul ei nu au vorbit niciodată public despre cum au luat această decizie și ce i-a împins să fie din nou unul în brațele celuilalt.

Oana Roman, despre motivul împăcării cu tatăl fetiței sale

În urmă cu puțin timp, fiica lui Petre Roman a decis să posteze răspunsul la întrebarea care îi măcina pe toți urmăritorii, și anume cum s-a gândit aceasta la împăcarea cu Marius. Ambii au fost discreți până acum și au preferat să țină pentru ei tot ceea ce s-a întâmplat în viața privată, iar Oana a ținut să menționeze că nimeni nu a știut când s-au împăcat, nici măcar familia, toți au aflat din postările de pe rețelele de socializare.

Mesajul transmis de Oana Roman pe Instagram[Sursa foto: Instagram]

De asemenea, vedeta a transmis că poate multora li se pare un gest egoist, însă a vrut să se bucure de această decizie doar cu partenerul ei și să nu ofere niciun detaliu presei: "Foarte multă lume, inclusiv prieteni și familie ne întreabă cum și de ce ne-am împăcat. De ce? Pentru că am luat această decizie doar noi, împreună, fără să simțim nevoia să o discutăm cu nimeni, nici măcar cu familia sau cu prietenii apropiați... Toți au aflat și au văzut din postările noastre. Este poate un gest egoist din partea noastră, dar am dorit să facem acest pas doar noi cu noi. Am refuzat, ca și atunci când ne-am despărțit, orice invitație la vreo emisiune în care să vorbim despre asta și nu am făcut niciun fel de discuție publică pe această temă", a scris Oana Roman pe Instagram.

Totodată, fosta prezentatoare tv a declarat că ea și Marius Elisei au făcut ceea ce au simțit și că alegerea făcută este una asumată și bine gândită, semn că cei doi au planuri serioase de viitor: "Am luat o decizie gândită și asumată și am făcut ce am simțit amândoi pentru binele și împlinirea noastră ca familie. Mulțumim celor care ne-au trimis mesaje și gânduri frumoase!", a încheiat Oana.

Marius Elisei a mărturisit înainte de împăcare că încă are sentimente puternice pentru fosta soție

Referitor la motivul împăcării, acesta este mai mult ca sigur legat de sentimentele celor doi, mai ales că Marius Elisei a declarat, în urmă cu o lună, faptul că încă o iubește pe Oana Roman și îi trimite des flori acesteia: "La două, trei zile îi ofer flori, pentru că așa simt și pe lângă asta merită să... mă rog, e ok să oferi flori persoanei pentru care ai ceva. Da, am iubit-o și o iubesc pe Oana în continuare. I-am și spus asta. Nu am cum să uit o persoană sau să spun că nu iubesc o persoană după 8 ani.", a spus atunci bărbatul, în exclusivitate pentru Antena Stars.

De asemenea, Marius a spus, în aceeași emisiune, că el nu consideră că sunt despărțiți, pentru că în fața Domnului sunt încă legați, chiar dacă au divorțat: "Din punctul meu de vedere, nu trebuie neapărat să fii legat printr-un act. Este suficient că suntem legați în fața lui Dumnezeu pentru că s-a ținut o slujbă și acea legare în fața Domnului nu ai cum s-o rupi. În fața Domnului încă suntem căsătoriți.", a încheiat bărbatul.