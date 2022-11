Oana Roman, probleme de sănătate cu un membru al familiei: „Marius a plecat cu ea la doctor”. Vedeta s-a speriat cumplit

In articol:

Cu câteva ore în urmă, Oana Roman a cerut ajutorul admiratorilor ei din mediul online în legătură cu o problemă urgentă cu care s-a confruntat cu o zi în urmă. Cățelușa sa, Luna, a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a observat că nu se simte bine.

Foarte speriată că iubita sa cățelușă poate avea probleme serioase de sănătate, le-a solicitat fanilor săi să o ajute cu un nume de medic veterinar care lucrează duminica.

Chiar înainte de a veni musafirii acasă la Oana Roman, vedeta a fost distrasă de o problemă neprevăzută, pentru că Luna a necesitat consultația unui medic veterinar. Profund neliniștită pentru că s-a gândit la ce poate fi mari rău, fiica lui Petre Roman nu a pierdut nicio clipă, așa că a căutat un medic veterinar. Marius Elisei a fost și de data aceasta prezent la datorie, pentru că a dus unul dintre cei doi patrupezi ai familiei la veterinar. În ce stare se află acum cățelușa Oanei Roman?

Oana Roman, probleme de sănătate cu cățelușa sa

În multe familii, animalele de companie au devenit membri cu „drepturi depline”. Oana Roman este foarte atașată de cățelușii ei și, de fiecare dată când observă vreo neregulă la necuvântători, face de grabă toate demersurile necesare pentru a afla ce se întâmplă, de fapt, așa cum s-a întâmplat și de data aceasta.

„Urgent am nevoie de ajutor. Am o urgență cu Luna care nu este bine și nu știm de ce. Am nevoie de un doctor veterinar care să lucreze azi și să fie foarte bun.”, a spus Oana Roman pe Instagram.

Trebuia să aibă parte de o seară liniștită în familie, alături de câțiva prieteni, însă problema care a intervenit cu Luna au făcut-o pe Oana Roman să se îngrijoreze.

„Nu sunt foarte ok pentru că Luna nu e bine și Marius a plecat cu ea la doctor. Eu aștept musafirii și vă promisesem că vă arăt masa (...)”.

Din fericire, s-a dovedit faptul că Oana Roman nu are motive serioase de îngrijorare. A aflat de la doctorul veterinar că Luna suferă de gastrită, afecțiune dobândită din cauza unor alimente pe care le-ar fi furat de pe masă.

„M-am liniștit. Luna este bine, are gastrită de la ceva mâncare furată de pe masă.”, a spus Oana Roman pe Instagram.