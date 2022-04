Oana Roman, semnal de alarmă pe Instagram! Cu ce probleme se confruntă fiica lui Petre Roman: „Din păcate, există foarte muți escroci”

Cu numai câteva momente în urmă, Oana Roman a ținut să tragă un semnal de alarmă pe rețelele de socializare legat de faptul că în mediul online există din ce în ce mai multe reclame false cu produse de slăbit care îi fură imaginea. Fiica lui Petre Roman vrea ca fanii ei să știe despre ce este vorba și că, la mijloc, nu sunt decât niște escrocherii care se ocupă cu promovarea unor pastile care nu ajută la nimic.

Oana Roman a mai declarat că îi este foarte greu să controleze toate aceste reclame și anunțuri care tot apar în mediul online pentru că sunt foarte multe, așa că tot ceea ce poate face este să-și atenționeze admiratorii să fie precauți și să nu dea banii pe produse despre care ea nu a vorbit niciodată în mediul online.

Citeste si: Oana Roman: „Mă simt foarte rău”. Vedeta, anunț îngrijorător pe internet. Cu ce probleme se confruntă fiica lui Petre Roman

Citeste si: Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au divorțat?: „Știu, aș fi vrut”- kfetele.ro

Citeste si: Bătrână din Kiev, la un pas de moarte. Incredibil ce au vrut să îi facă soldații ruși - bzi.ro

„Plec la întâlnire și probabil că puțin o să întârzii, dar mi-am luat timp ca să vorbesc cu voi. Vreau să lămurim și să clarificăm niște lucruri, pentru că, din păcate, există foarte mulți escroci și vreau să vă rog să nu vă lăsați păcăliți. Sunt o groază de reclame false pe internet cum că eu aș fi luat diverse produse pentru slăbit. Nu am luat niciodată pastile, nu am luat suplimenți nu știu de care, shake-uri sau așa mai departe. Vă rog foarte mult, dacă vedeți un produs pe care eu nu l-am postat, nu-i ok. Est foarte greu să pot combate aceste falsuri îngrozitoare care se fac, dar vă rog eu frumos urmăriți-mă și o să vedeți ce povestesc și ce scriu și ce arăt eu pe conturile mele.”, a spus Oana Roman.

Oana Roman [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Oana Roman, dezvăluiri dureroase despre relația pe care o are cu Petre Roman: „Mă apasă îngrozitor”

Oana Roman a ținut să readucă în atenția fanilor ei ce a ajutat-o pe ea să slăbească în toată această perioadă.

„Revin mereu oameni care mă descoperă și mă întreabă cum: dietă post intermitent, proceduri de remodelare și ceai, asta e tot ce folosesc eu, nimic altceva. Vă rog eu frumos nu vă lăsați păcăliți, nu vă dați banii pe mizerii și pe falsuri și pe produse care nu garantează nimic.”, a mai spus Oana Roman pe InstaStory.