Oana Roman și-a achiziționat o mașină nouă. Vedeta se mândrește pe Instagram cu bolidul de lux

Oana Roman, mândră de noua ei achiziție [Sursa foto: Instagram] 23:36, iun 15, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

In articol:

Oana Roman și-a postat pe Instagram o poză cu noul său bolid de lux, pe care tocmai l-a achiziționat. Vedeta este tare mândră de noua mașină, cu care va întoarce priviri pe străzile din capitală.

“ În nebunia din zilele astea am uitat să vă spun că săptămâna trecută mi-am cumpărat mașină. O luasem în teste și m-am îndrăgostit de ea și am cumpărat-o. E superbă și o iubesc .” a postat Oana Roman la fotografia de pe Instagram cu noua achiziție.

Citeste si: Noua lege a asociațiilor de proprietari. Mii de români sunt afectați! Urmează controale în blocuri?- bzi.ro

Marius Elisei și Oana Roman, primul pas spre împăcare. Declarații din inimă pentru vedeta de televiziune: "Da, eu îmi doresc să ne împăcăm"

Marius Elisei, mereu gata să își sprijine fosta soție

O dată cu fotografia bolidului de lux, Oana Roman a postat o fotografie inedită de la nunta sa cu Marius Elisei.

„ Acum fix 7 ani făceam nunta! Viața ne încercase deja foarte tare. Porneam pe un drum necunoscut, care apoi s-a despărțit. Totuși a fost lângă mine când absolut nimeni altcineva nu a fost. M-a iubit, dar m-a și rănit în egală măsură! Azi știu că a fost greu, poate va mai fi, dar cumva iubirea trebuie să primeze în viață! Poate ne va lega din nou. Asta doar timpul va decide! Îți mulțumesc pt că ești tatăl perfect pt Isa și sprijinul meu necondiționat !” a scris vedeta la poza cu Marius Elisei.

Oana Roman și Marius Elisei au divorțat în luna februarie, dar acum, fostul soț al vedetei încearcă să o recucerească. Marius Elisei a mărturisit că îi aduce Oanei flori cu fiecare ocazie.

Citeste si: Oana Roman, dezvăluiri despre viața intimă! Cât ar trebui să dureze o partidă de amor? „Nu contează...”

“ La două, trei zile îi ofer flori, pentru că așa simt și pe lângă asta merită să... mă rog, e ok să oferi flori persoanei pentru care ai ceva. Da, am iubit-o și o iubesc pe Oana în continuare. I-am și spus asta. Nu am cum să uit o persoană sau să spun că nu iubesc o persoană după 8 ani. Pot să spun că da (n.r. dacă e mult mai frumoasă relația lor după divorț). Este mult mai ok. Dar se poate și mai bine. Evident că, după o asemenea întâmplare, nu se poate regla totul peste noapte. ” a declarat Marius Elisei pentru un post tv.

Urmăritorii Oanei Roman de pe Instagram își doresc cu ardoare împăcarea celor doi și întregirea familiei.