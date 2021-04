Oana Roman și-a făcut toate poftele în vacanța din Egipt! Câte kilograme a pus vedeta: „M-am răsfățat puțin”

In articol:

Oana Roman tocmai s-a întors dintr-o vacanță d evis în Egipt, unde a plecat alături de fiica ei și Vica Blochina. Chiar dacă Vica Blochina s-a întors mai devreme din vacanța de vis, Oana Roman și Isabela au profitat până în ultima zi de vremea călduroasă din Egipt.

Fiica lui Petre Roman nu s-a întors din vacanță numai cu multe amintiri, ci și cu un număr mai mare de kilograme afișat pe cântar.

Vedeta este cunoscută pentur lupta cu kilogramele în plus pe care a dus-o în ultimii ani. Oana Roman a decis să își facă poftele în vacanță, motiv pentru care s-a întors cu un kilogram și jumătate în plus. Cu toate acestea, fosta prezentatoare tv nu este demoralizată și s-a întors la stilul ei de viața și alimentația de dinainte.

„Am început postul intermitent, dieta pe care o țin, în vacanță nu am băut ceai și m-am răsfățat puțin. Când m-am cântărit am observat că am luat un kg și un pic, nu e mare nenoricire pentru că din când în când merit și eu o pauză. Am mâncat după 16 ore și am reînceput să beau ceai”, a declarat Oana Roman pe pagina sa de Instagram.

Oana Roman, detalii despre accidentarea din vacanță [Sursa foto: Instagram]

Oana Roman, accident în vacanța din Egipt! Ce s-a întâmplat cu vedeta

Oana Roman a avut parte de un moment extrem de neașteptat și dureros chiar în utlima zi de vacanță.

Vedeta a călcat într-un obiect ascuțit din mare și a ajuns de urgență la spital. Din fercire, fiica lui Petre Roman a povestit că a fost foarte norocoasă pentru că a avut asigurare medicală.

„Am fost la farmacie, mi-am luat niște pastile și sper să-mi treacă și totul va fi bine. Piciorul e bine, iau pastile și antibiotice pentru durere. A fost o zi agitată și dureroasă, dar sunt ok. M-am tăiat în ceva în apă și au trebuit să mă coasă și am cinci copci. Iau pastile și nu mă mai doare atât de rău. Norocul meu este că s-a întâmplat în ultima zi și am putut să mă bucur de vacanță fără să am alte probleme până astăzi. A fost foarte important că am avut asigurare medicală, că a acoperit toate costurile”, a spus Oana Roman pe Instagram.