Oana Roman și fiica sa pleacă în vacanță, însă fără Marius Elisei! Motivul pentru care bărbatul nu le va însoți pe cele două

In articol:

Oana Roman este apreciată de mulți români, iar de-a lungul timpului de când apare pe micile ecrane, vedeta și-a atras fanii de partea sa prin intermediul carismei, dar și a sincerității de care a dat dovadă mereu. Așa s-a întâmplat și în urmă cu câteva săptămâni, căci sinceră din fire, Oana Roman a dat de înțeles că relația sa cu tatăl fetiței ei nu este tocmai una foarte bună.

La vremea respectivă, fiica lui Petre Roman a făcut o serie de declarații pe baza acestui subiect, oferind mai multe explicații, însă recent, aceasta a povestit că acum relația lor este una echilibrată și ambii parteneri fac eforturi pentru a se înțelege.

Cu toate acestea, Oana Roman a vorbit despre vacanța în care va pleca alături de fiica ei, precizând că Marius Elisei nu le va însoți, iar din acest motiv, vedeta a explicat și de ce nu va fi bărbatul prezent în excursia celor două.

Oana Roman, Marius Elisei și fiica lor [Sursa foto: Instagram]

„Marius are foarte multă treabă”

Oana Roman și Marius Elisei trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de ani buni. Chiar dacă de-a lungul anilor de când sunt împreună au trecut prin multe greutăți, cei doi au depășit cu brio încercările vieții, revenind mereu unul la celălalt.

Citeste si: „Sper să nu mor”. Vlăduța Lupău are probleme grave în sarcină înainte să nască- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Citeste si: Marius Elisei rupe tăcerea despre relația cu Oana Roman. Ce se întâmplă, de fapt, între cei doi: "Nu este nimic concret"

Fiica lui Petre Roman va pleca într-o vacanță cu fiica sa, Izabela, iar Marius Elisei nu va fi prezent, asta pentru că bărbatul are foarte multă treabă, dat fiind faptul că se ocupă de afacerea pe care o are împreună

cu partenera sa de viață, iar din acest motiv Oana Roman a decis că va pleca în excursie doar cu fiica ei, ca fetele.

”Marius are foarte multă treabă pentru că e o perioadă în care doamnele comandă destul de mult, și el trebuie să se ocupe să facă tot ce înseamnă colete, livrări, și atunci am zis că plecăm doar noi două. E frumos și când suntem toți trei, pentru că noi întotdeauna am fost în vacanță împreună. Foarte rar, cel puțin în ultimii ani, am plecat doar eu cu el undeva și lumea ne spune că Iza e mare, și putem să o lăsăm undeva 2-3 zile să plecăm doar noi, dar nouă ne place foarte mult să mergem împreună și să petrecem timp împreună pentru că nu ne plictisim niciodată.”, a declarat Oana Roman, pentru un post TV.

Citeste si: Motivul pentru care Oana Roman nu este fericită în totalitate! A dat totul din casă: „Îmi e un dor cumplit”

Cât despre relația celor doi din prezent, Oana Roman a explicat că lucrurile intră ușor, ușor pe un făgaș normal și încearcă să păstreze un echilibru în cuplu.

”Acum suntem într-o perioadă în care lucrurile sunt cât de cât echilibrate, ceea ce este important. Încercăm, fiecare de partea lui, să facem eforturi astfel încât ele să rămână echilibrate și să nu se mai ducă dintr-o extremă în alta. Marius are această chestie cu extremele și Iza îl moștenește. De multe ori, este ori alb, ori negru.”, a mai spus Oana Roman.

Oana Roman și Marius Elisei [Sursa foto: Instagram]