Oana Roman și Jorge, față în față după scandalul dintre ei! Ce și-au spus cei doi, după ce el a jignit-o din cauza unei fotografii: „Se numește manipulare, dragul meu”

Oana Roman și Jorge au dat cărțile pe față după ce s-au confruntat cu o ceartă în urmă cu ceva timp. Totul a început de la o fotografie postată de fosta parteneră a lui Marius Elisei și care a produs mai multe reacții în mediul online.

Acum, la ceva timp de la dispută, cei doi s-au întâlnit și au avut o discuție pe marginea acestui subiect. Jorge a ținut să îi ceară iertare Oanei Roman și să clarifice situația odată pentru totdeauna.

Oana Roman și Jorge pun punct scandalului dintre ei

În urmă cu mai mult timp, Oana Roman a postat o fotografie cu ea, în care reflexia picioarelor părea diferită fată de realitate. Vedeta a explicat în mai multe rânduri cum s-a întâmplat această situație, însă reacțiile negative au tot existat, atât din partea fanilor, cât și din partea persoanelor publice. Printre cei care au judecat-o s-a aflat și Jorge, pe care vedeta a fost supărată mult timp, ea considerându-l prieten.

Până la urmă, lucrurile s-au liniștit, însă situația dintre cei doi a rămas nerezolvată. Astfel, invitată în podcastul cântărețului, Jorge a dorit să îi ceară iertare în fața tuturor Oanei Roman pentru toate comentariile răutăcioase și jignirile aduse la adresa acesteia.

Oana Roman a explicat că acea poză era nemodificată și postată exact în starea sa naturală, însă multe persoane au crezul contrariul. În cercul acesta vicios a intrat și Jorge, care a judecat fără să își dea seama, ulterior realizând că ceea ce a făcut a fost greșit și nu a dat dovadă de respect pentru prietenia cu Oana Roman, care îi unea deja de ceva timp.

Jorge: Pentru cei care ne urmăresc, am avut și noi o ceartă care a durat vreo lună.

Oana Roman: Nu mai știu, cred că mai mult.

Jorge: Cred că mai mult, da, pentru că nu ne-am întâlnit. Nu vreau să mă justific acum.

Oana Roman: Nu, nu, că eu știu că nu vrei să te justifici. Se numește manipulare, dragul meu.

Jorge: Când ți se pare că e o glumă bună și de fapt jignești pe cineva, că asta am făcut, te-am jignit.

Oana Roman: Nu, tu ai crezut într-o manipulare, fără să stai să te uiți până la capăt. Se pornește tăvălugul ăla și nu mai stă nimeni să verifice.

Jorge: Eu nu am mai stat să verific, am crezut în ceilalți în loc să te sun pe tine. Am avut o discuție interesantă în comentarii amândoi.

Oana Roman: Știi că eu zic ce am de zis.

Jorge: Tu ești pe lista celor care zic din prima, care ți-o zic direct în față.

Oana Roman: Cu orice risc.

Jorge: Atunci eu te judecam pe tine pentru pozele pe care le puneai pe Instagram.

Oana Roman: Pentru o poză.

Jorge: Era poza cu șemineul, unde tu erai lângă șemineu și picioarele erau atâta (n.r – subțiri)

Oana Roman: E normal că în reflexie se văd, e reflexia geamului, dar nu a stat nimeni să gândească. S-a pornit toată demența aia și omul ăla m-a sunat și mi-a zis: Oana, dar eu nu am greșit cu nimic. I-am zis că eu am postat poza așa cum mi-a făcut-o el, doar că oamenii dacă nu stau să gândească… Se iau ca turma unul după altul.

Jorge: M-ai făcut albie de porci atunci prin mesaje.

Oana Roman: Da, dar nu te-am făcut public, puteam să te fac public.

Jorge: Puteai să mă faci și public, dar nu ai făcut-o. Noi am conversat atunci și nu am mai vorbit după aia.

Oana Roman: Eu ți-am zis ce am avut de zis și din punctul meu de vedere s-a încheiat treaba.

Jorge: Am stat atunci și m-am gândit. Iar la ceva timp ne-am întâlnit la un eveniment.

Oana Roman: Ne-am întâlnit întâi la salon și nu te-am salutat.

Jorge: Te-ai făcut că nu mă vezi.

Oana Roman: Da, pentru că eram foarte supărată.

Jorge: Erai și cu mama ta atunci și nu am vrut să vin către tine, pentru că nu am vrut să deranjez, dar când ne-am întâlnit la eveniment am zis că asta e momentul în care trebuie să mă duc la Oana. Și atunci am venit să-mi cer scuze. Aveai dreptate, ne ia gura pe dinainte. Deși ești prietena mea de atâția ani, tot nu am înțeles de ce am intrat atunci în cercul ăla.

Oana Roman: E fără să îți dai seama.

Jorge: Îmi pare rău, adică acum știu sigur că am trecut de pragul ăla și că relația noastră a trecut mai departe de momentul ăla, dar atunci am simțit că intru în pământ când mi-am dat seama de gafa pe care am făcut-o. De aia am vrut să-mi cer scuze public, în acest podcast”, a fost conversația dintre Jorge și Oana Roman, în cadrul podcastului artistului.

