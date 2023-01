Oana Roman și Marius Elisei au luat-o pe drumuri separate! Vedeta a anunțat despărțirea pe rețelele de socializare: „Nu s-a mai putut”

In articol:

Oana Roman și Marius Elisei au format un cuplu pentru mai mult de 10 ani. Relația acestora a fost una tumultuoasă, dar chiar dacă lucrurile nu au fost mereu roz, aceștia au rezistat împreună.

Lucrurile s-au schimbat însă acum, când cei doi au decis de comun acord să o ia pe drumuri separate.

Vedeta spune că de această dată ruptura este definitivă.

Oana Roman și Marius Elisei [Sursa foto: Captură foto]

Lucrurile începuseră să scârțâie de ceva timp între Oana și Marius însă, la acea vreme, aceștia au decis să își mai acorde o șansă. Acum însă, vedeta a anunțat că a rămas singură.

Oana spune că cei doi au ales să se despartă pentru că vedeau viața în moduri extrem de diferite și nu mai erau compatibili la anumite capitole.

„Acum vor curge râuri de cerneală, cum s-ar spune, vor apărea titluri că Marius a părăsit-o pe Oana. Este un lucru pe care nu l-am dorit cumva amândoi. Eu îi spun de foarte mult timp că trebuie să ne separăm definitiv, pentru că nu cred că mai avem nicio șansă să mai reparăm ceva în relația noastră, pentru că avem viziuni total diferite asupra vieții, dorințe total diferite în ceea ce privește viața. Vedem lucrurile total diferit. Am încercat cât s-a putut. Nu s-a mai putut. Este un lucru pe care și eu mi l-am dorit, dar mă repet. Mi-aș fi dorit ca acest lucru să nu se întâmple acum, pentru că nu este OK că am rămas singură, cu toate pe cap”, a spus Oana Roman, pe Instagram.

Se pare că cei doi foști parteneri au discutat despre momentul în care Marius ar fi trebuit să se mute, însă iată că acesta nu a mai așteptat ziua respectivă ci a părăsit deja căminul conjugal.

Oana este conștientă că următoarea perioadă va fi dificilă pentru ea, însă spune că este fericită, pentru că nu mai era de ceva timp o relație benefică, pentru nici unul dintre ei.

„Trebuie să am grijă și de copil și de casă, și de mama, și de cumpărături, și să muncesc, să plătesc facturi și să le fac pe toate, dar asta e. El nu mai locuiește cu noi. Am hotărât acest lucru, doar că el a hotărât să plece mai devreme decât am stabilit. Atâta tot. Cum am scris și în story-ul anterior, eu mă simt eliberată de o foarte mare povară, pentru că nu ne mai era bine împreună. Nici eu nu mai eram fericită, nici el nu era fericit. Fiecare cu greșelile lui. Fiecare cu problemele lui”, a mai spus vedeta.

Oana a anunțat ruptura de fostul ei partener de viață pe Instagram. [Sursa foto: Captură foto]

