Oana Roman și Marius Elisei, din nou în pragul despărțirii? Vedeta, primele declarații după ce s-a zvonit că ea și partenerul său s-au certat

Oana Roman și Marius Elisei trăiesc o dragoste cu năbădăi, asta pentru că cei doi s-au s-au certat, s-au despărțit, apoi s-au împăcat, însă cu toate acestea, cei doi amorezi se întorc mereu unul la celălalt.

De la ce au pornit zvonurile legate de presupusa ceartă dintre cei doi

Ei bine, în ultima perioadă, presa a vuit pe baza unui anumit subiect, mai precis că Oana Roman și Marius Elisei ar fi ajuns, din nou, în pragul despărțirii. Astfel, în acest caz, Oana Roman a făcut lumină și a dat totul din casă, explicând, concret, cum stau lucrurile între ea și partenerul de viață.

Oana Roman se numără printre cele mai sincere vedete din showbiz-ul românesc, iar aceasta nu se dă niciodată înlături atunci când vine vorba să spună lucrurilor pe nume. Ei bine, recent, Partenera de viață a lui Marius Elisei a dat totul din casă despre relația sa, asta pentru a-i lămuri pe fanii ei ce se întâmplă, de fapt, între ea și tatăl fetiței sale.

În urmă cu câteva zile, cunoscutul cuplu i-a pus pe fani pe jar, deoarece Marius Elisei a postat un mesaj destul de dur în mediul online, care a stârnit foarte multe contoverse în rândul internauților, punând sub semnul întrebării relația dintre bărbat și Oana Roman.

”Cine nu mă vrea nu mă vrea. Asta e, nu oblig”, a scris Marius Elisei pe Instagram.

Totodată, la rândul său, imediat după mesajul lui Marius Elisei din mediul online, Oana Roman a făcut și ea o postarea care i-a pus și mai tare pe jar pe fani, aceștia crezând că între cei doi parteneri a avut loc o ceartă.

Oana Roman: ”Mai avem și noi momente aiurea”

Așadar, Oana Roman a lămurit politicos zvonurile potrivit cărora, ea și tatăl fetiței ei s-ar fi certat. Vedeta a explicat că, de fapt, postările lor din mediul online au fost scoase din context, asta pentru că ambii parteneri au făcut referire la lucruri cu totul diferite când au scris respectivele mesaje pe internet.

De asemenea, vedeta a mai spus că ea și Marius Elisei mai au mici certuri, ”momente aiurea”, însă acestea inevitabil își fac prezența în orice relație. Mai precis, în final, Oana Roman a declarat că între ea și partenerul de viață nu s-a întâmplat nimic și nu a avut loc nicio ceartă.

”Mă duc în vizită la mama și în drum am mai citit din mesajele primite de la voi. Am înțeles că iar discută despre viața mea unii care nu m-au văzut în viața lor. Am primit mesaje că prin presă, pe la televizor sau nu știu ce emisiuni comentează lumea despre faptul că eu și Marius ne-am certat sau nu știu de unde a tras lumea concluzia asta. Nu m-a sunat nimeni să mă întrebe. (…) Nu vă mai faceți griji! Este totul în regulă. Mai avem și noi momente aiurea, dar este totul OK. A postat Marius un story cu subînțeles și eu am postat alt story, care cică tot cu subînțeles. Poate eu am pus un story care era legat de cu totul altceva (…)”, a spus Oana Roman pe rețelele de socializare.

