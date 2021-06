Oana Roman și Marius Elisei, din nou un cuplu?! Imaginea incredibilă postată de vedetă pe rețelele de socializare: „Toată iubirea și fericirea...”

Oana, Marius și Isa [Sursa foto: Instagram] 16:30, iun 17, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Oana Roman și Marius Elisei au pornit pe același drum împreună în urmă cu mai mulți ani, iar în 2014 au luat decizia de a-și uni destinele și în fața lui Dumnezeu.

Din rodul iubirii lor a rezultat Isa, care a devenit imediat centrul universului lor. Lucrurile au luat o întorsătură incredibilă în urmă cu câteva luni. După ce au anunțat că se separă, toată lumea a crezut că va fi ceva de moment, însă nu a fost deloc așa. După o bună bucată de timp în care au stat despărțiți, în cele din urmă s-au prezentat și în fața notarului pentru a semna actele de divorț. Totuși, au avut un scop comun despă despărțirea definitivă: fiica lor să nu simtă nici lipsa mamei, dar nici pe cea a tatălui, ci să simtă că trăiește în aceeași familie pe care a cunoscut-o.

Astfel, Oana Roman și Marius Elisei continuă să se întâlnească și să aibă activități de familie. Merg în vacanțe, în parc, la restaurant alături de Isa, pentru ca ea să se bucure egal de ambii părinți.

Oana Roman, în brațele lui Marius Elisei! Formează sau nu cei doi un cuplu?

Totuși, apropierile dintre Oana și Marius par să ducă la o posibilă împăcare, lucru observat de internauți. Iată ce imagine a postat fiica lui Petre Roman pe rețelele de socializare.

Se pare că fiica celor doi tânjește ca părinții ei să fie la fel ca pe verumuri.

În cea mai recentă fotografie postată de Oana Roman pe rețelele de socializare, apare în brațele fostului ei soț, ambii zâmbind și fiind foarte fericiți. Momentul a fost surprins chiar de Isa, care a insistat ca Marius Elisei să o țină în brațe pe vedetă. Oana Roman a povestit în decrierea imaginii că nu a vrut să intervină cu nimic asupra imaginii, ci a vrut să arate bucuria pe care fiica ei a reușit să o surprindă.

„Poza asta a făcut-o Isa și a insistat sa stăm fix așa. Am postat-o cum a făcut o ea cu toată iubirea și fericirea din sufletul ei. Probabil de aceea este atât de frumoasă. Nu este editata deloc dar este autentica precum iubirea cu care ea a făcut-o!”, a scris Oana Roman la descrierea imaginii.

Marius Elisei, supriză de proporții pentru Oana Roman

În urmă cu foarte puțin timp, Oana Roman a dezvăluit pe rețelele de socializare că deși n-a avut o zi bună, o închieie cu bine deoarece a primit un cadou de la fostul ei soț, Marius Elisei.

„N-am avut cea mai buna zi dar o închei fericită pt ca am primit un cadou pe care mi l doream mult de tot. Și după ce am plâns toată ziua de supărare am plâns acum de fericire. Marius mi a făcut un cadou minunat și sunt copleșită. Îmi doream mult un telefon nou pt ca eu fac totul pe telefon și este foarte important pt mine și l am primit azi! I am happy”, a scris Oana Roman, pe Facebook.