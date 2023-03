Oana Roman și Marius Elisei la un pas de împăcare? Vedeta a spus ce se petrece în prezent între ea și fostul soț: "Face ce trebuie" | EXCLUSIV

In articol:

Oana Roman și Marius Elisei și-au aruncat cuvinte grele după ce au decis să o ia pe drumuri separate, cu mai multe săptămâni în urmă. De atunci, Oana l-a acuzat pe Marius că nu petrece suficient timp cu Isabela, fiica celor doi.

Oana Roman și Marius Elisei, pe punctul de a se împăca?

Iată însă că, se pare că de dragul acesteia, vedeta și fostul ei partener de viață au mai renunțat la certuri. În interviul exclusiv cu WOWnews, Oana Roman ne-a dezvăluit ultimele detalii despre relația pe care o are cu Marius Elisei.

Oana Roman și Marius Elisei s-au despărțit de mai multe ori și au revenit adesea unul în brațele celuilalt. De data aceasta, și-au aruncat public cuvinte grele și părea că scandalul nu va avea sfârșit. Oana Roman a stat de vorbă cu WOWbiz și a dezvăluit că lucrurile s-au calmat și a dat de înțeles că s-ar putea produce marea împăcare.

"În principiu trebuie să se regleze lucrurile. Încet, încet vă că încep să se așeze cât de cât și cred că va fi ok. Lucrurile o să fie pe un făgaș bun. Eu îl las pe Dumnezeu să facă ce trebuie, că până la urmă, când trebuie, El face ce trebuie. Asta e convingerea mea 100%.", a declarat Oana Roman, la WOWnews.

Citeste si: Care a fost cel mai nebunesc lucru pe care l-a făcut vreodată Ema Karter: ”Într-o catedrala din Las Vegas" ”- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

Oana Roman, mesaj acid pentru Marius Elisei

După mai multe afirmații din partea Oanei Roman cu privire la situația ei familială, Marius Elisei a avut replici la adresa fostei sale soții, afirmând simplu că îl bufnește râsul. Contactată de WOWbiz.ro, Oana Roman i-a dat replica fostului soț, afirmând că lucrurile ar sta cu totul altfel. Conform spuselor ei, doar ea se ocupă de Iza, de școală și de diversele activități pe care le desfășoară, plus plățile facturilor.

"Dacă îl bufnește râsul să o luăm pas cu pas. Eu am declarat că el mi-a spus mie că până se stabilizează nu are timp să se vadă cu ea, să o ia sau să o ducă la școală și nu are bani să contribuie la creșterea ei. Lucru pe care el nu l-a contrazis. A declarat că vorbesc des la telefon, dar asta nu înseamnă că se implică în vreun fel în creșterea ei. Deci, nu mă contrazice, dar dacă tot îl bufnește râsul, eu l-aș întreba și aș dori să spună public când a dus-o ultima oară la școală, când a luat-o ultima oară de la afterschool, când a ieșit ultima oară cu ea în oraș, când a fost în 9 ani de când este Iza, o zi cu ea, doar el cu ea, ce cadouri i-a oferit în ultimii ani vreodată și cu ce s-a implicat în creșterea ei în ultimii ani, mai ales de când a început școala. Dacă tot îl bufnește râsul în felul acesta, aș vrea și eu să știu, pentru că eu nu spun niciodată lucruri neadevărate, pentru care nu am ceva în spate, adică niște probe și așa mai departe. De asemenea, aceste lucruri sunt știute, pentru că oamenii văd cine o duce pe Iza la școală, cine o ia de la afterschool, cine se duce cu ea la activități și mai ales, oamenii știu cine plătește facturile peste tot. Deci să nu îl mai bufnească râsul atât, pentru că eu chiar cred că nu este cazul și ar fi bine măcar să își vadă de ale lui și să nu mai dea declarații de tipul ăsta, când se știe realmente cu musca pe căciulă.", a declarat Oana Roman, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: „Atâtea femei dezgolite, desfrânate.” Cătălin Cazacu, reacție dură pe internet, după despărțirea de Ramona Olaru! Până acum nu a spus nimic! Ce s-a întâmplat cu prezentatorul TV- kfetele.ro

Citeste si: Sărbătoare vineri, 10 martie 2023. Ce apare în calendarul ortodox- stirilekanald.ro

Citeste si: „Nu există scuză pentru așa ceva!” Ce a apărut pe pagina de Instagram a lui Răzvan Miheț după filmarea în care Radu Siffredi îi vorbește urât unuia dintre copiii săi- radioimpuls.ro

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!