Oana Roman și Marius Elisei s-au împăcat?! Gestul vedetei i-a șocat pe fani: „Te-ai împăcat cu soțul tău?”

Oana Roman și Marius Elisei au luat prin surprindere lumea showbiz-ului după ce au anunțat că s-au despărțit și urmează să divorțeze. În momentul în care a anunțat despărțirea, fosta prezentatoare tv a anunțat că afacerea cu haine pe care o aveau împreună a rămas pe numele lui Marius Elisei, iar e a mărturisit că se va retrage.

Recent, Oana Roman a plecat într-o vacanță de vis alături de fiica ei. O postare pe rețelele de socializare i-a lăsat uimiți pe internauți. Vedeta a postat o fotografie în timp ce purta un corset acre face parte din colecția de haine de pe site-ul lui Marius Elisei, semn că a început să îl promoveze din nou.

„Toata viata am purtat sutien și ajunsesem la saturație. De când am descoperit body urile modelatoare, nu mai port sutien decât la ținute speciale! Body ul e comod, subțiază talia și abdomenul și nu are cusături astfel încât nu e vizibil sub haine!”, este mesajul postat de Oana Roman.

Fanii au început să își pună întrebarea dacă între cei doi a avut loc o împăcare. „ Te-ai impacat cu soțul tău?”, „Păi parcă s-a încheiat colaborarea cu ei”, „Te-ai împăcat cu soțul? Vad că lucrezi din nou pentru acel site. Ar fi minunat!”, „Curioasa postarea! Poate i s-a spart contul”, sunt câteva dintre reacțiile internauților. Mai mult decât atât, vedeta încă are la descrierea contului de Facebook link-ul care duce către site-ul pe care îl avea cu Marius Elisei.

Oana Roman a început să facă din nou reclamă site-ului cu haine pe care l-a creat cu soțul ei[Sursa foto: Facebook]

Oana Roman, înșelată de Marius Elisei în afacerea pe care o aveau împreună?

dat anunțul că s-a despărțit de Marius Elisei pe pagina sa de Instagram, unde le-a povestit urmăritorilor săi cum a rămas fără afacerea la care a lucrat cot la cot cu soțul ei.

„Eu nu am avut niciodată o implicare în actele societății care era în spatele acestui proiect, am mers pe încredere. Am muncit din prima zi, a fost pe profit din prima săptămână datorită vouă… Nu a fost îndeajuns. Eu am considerat că e un proiect comun de familie, se pare că am fost singura care am gândit așa.

Nu s-a mai putut altfel. Am hotărât să închei, firma, site-ul a rămas pe numele soțului meu. Nu am avut niciun câștig de pe urma acestui proiect. El va continua nu știu sub ce formă, dar nu mai am nicio legătură cu acest proiect. Absolut orice colaborare s-a încheiat”, a declarat Oana Roman.