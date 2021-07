Oana Roman și Marius Elisei se recăsătoresc. Când planifică cei doi să își reînnoiască jurămintele?

Oana Roman și Marius Elisei [Sursa foto: Captură Instagram] 13:50, iul 8, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

Oana Roman și Marius Elisei au trecut prin multe anul acesta, însă totul e bine când se termină cu bine. Vedeta și tatăl fetiței sale s-au împăcat la patru luni după ce au divorțat și sunt mai fericiți ca oricând.

Și cum fericirea trebuia celebrată, cei doi au decis să se recăsătorească și și-au făcut multe planuri în acest sens.

"Sper să ne ajute Dumnezeu să am timp să o facem anul acesta, prin septembrie"

Oana Roman este decisă să îmbrace din nou rochia de mireasă, după cum a declarat recent într-o emisiune tv. Fosta prezentatoare și Marius Elisei doresc să ajungă iar în fața altarului, pentru a-și reînnoi jurămintele, însă nu consideră că este cazul să se recăsătorească civil: "Eu am divorțat, dar nu am apucat să-mi schimb actele. Nu cred că e cazul să ne recăsătorim civil. Părintele mi-a zis: «Eu slujbă de dezlegare nu v-am făcut». Nu cred că mai e cazul să facem alte hârtii. Doar la biserică o să ne reînnoim jurămintele.", a declarat Oana în emisiunea la care a fost invitată.

Totuși, chiar dacă ceremonia va fi doar una religioasă, fiica lui Petre Roman își dorește să fie totul perfect, așa cum a visat: "Și vreau să fac și o petrecere mare și să-mi fac o rochie cum vreau eu. Eu la nuntă de abia mă operasem și rochia mi-a făcut-o soră-mea, dar nu a fost cum am visat eu. Acum îmi fac o rochie ivoire sau roz pudră. Sper să ne ajute Dumnezeu să am timp să o facem anul acesta, prin septembrie", a mai spus Oana Roman.

Oana Roman și Marius Elisei[Sursa foto: Captură Instagram]

"Nouă separat ne e mai rău decât ne este împreună"

Deși au stat separați câteva luni, Oana Roman și Marius Elisei nu au putut să-și ascundă și sentimentele, chiar dacă, practic, erau despărțiți.

Bărbatul chiar a declarat într-o apariție tv faptul că nu a încetat niciodată să o iubească pe mama fetiței sale și că dorește să se împace cu ea, lucru confirmat și de Oana: "El și-a dorit foarte tare să ne mai dăm o șansă. El a realizat că a greșit în multe cazuri. Am greșit și eu în trecut. Eu sper că și-a rezolvat problema cu alcoolul. Nouă separat ne e mai rău decât ne este împreună. Eu am stat două luni să mă gândesc. Nu am discutat nici cu prietenii, nici cu familia. Și mie mi-a fost greu fără el. Și eu am greșit în relația asta, sunt foarte impulsivă. Sunt mama dragonilor când mă enervez. Nu m-am mai putut controla și i-am spus lucruri nasoale.", a încheiat vedeta.

Oana Roman și Marius Elisei s-au căsătorit în anul 2014 și au decis să divorțeze în urmă cu 4 luni, la notar. Ulterior, cei doi au ales să își mai dea o șansă și să refacă tabloul de familie, alături de fiica lor, Isabela.