Oana Roman și Marius Elisei, surprinși alături de fiica lor, după ce s-au despărțit. Totul s-a petrecut la scurt timp după ce vedeta a mărturisit că regretă scandalul din ultimele săptămâni: „Vreau să încheiem”

Oana Roman și Marius Elisei și-au aruncat cuvinte grele după ce au decis să o ia pe drumuri separate, cu mai multe săptămâni în urmă.

De atunci, Oana l-a acuzat pe Marius că nu petrece suficient timp cu Isabela, fiica celor doi. Iată însă că, se pare că de dragul acesteia, vedeta și fostul ei partener de viață au mai renunțat la certuri.

Vedeta și fostul ei soț au fost surprinși împreună cu fiica lor. [Sursa foto: Instagram]

Oana Roman și Marius Elisei, surprinși alături de fiica lor

După ce și-au adus un val de reproșuri unul celuilalt iar Marius Elisei s-a mutat de acasă, relația dintre el și vedetă s-a degradat și mai tare.

Iată însă că, recent, aceștia au fost văzuți în fața casei din Tunari a Oanei. Se pare că Marius a luat-o de la școală pe Isa, pentru că Oana nu putea să ajungă, așa cum a mărturisit chiar ea pe Instagram.

Marius a adus-o acasă pe fiica sa și a așteptat ca Oana să iasă din locuință înainte să plece, notează Impact.ro.

Imaginile au fost surprinse la scurt timp după ce Oana a declarat că s-a cam săturat de vorbele urâte care au curs între aceasta și fostul ei soț în ultima vreme.

„Mai vreau să spun ceva. Pentru că tot este duminică și este zi sfântă și este o zi în care trebuie să ne liniștim. În care trebuie să ne odihnim. Am stat și m-am gândit foarte serios zilele astea la tot ce s-a întâmplat. La tot ce s-a spus și cred că totul a fost greșit. Poate și eu am exagerat pentru că am fost pusă într-o situație foarte dificilă. M-am trezit singură cu prea multe pe cap. Dacă am greșit, îmi cer scuze. Vreau să încheiem.Mi s-au adresat cuvinte foarte urâte. Poate și eu am spus cuvinte urâte, dar trebuie să încheiem pentru Isa. Să fie liniște. Nu vreau să mai discut sau să mai dau curs unor speculații, sub nicio formă legat de tot ce s-a întâmplat. Atâta timp cât Isa își vede tatăl, eu sunt fericită. Nimic altceva nu mai contează. M-a sfătuit aseară cu familia mea, care nu este de sânge, dar este de suflet. M-au ajutat foarte mult să înțeleg niște lucruri. Da, am exagerat și eu, dar ce am primit înapoi a fost foarte greu. Așa că vreau să încheiem de tot. Pentru totdeauna”, a declarat Oana Roman, după scandalul cu Marius Elisei, notează viva.ro.

Oana Roman și Isa [Sursa foto: Instagram]

