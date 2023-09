Oana Roman, un nou mesaj pentru fostul soț?! Ce a transmis în mediul online: „Unii oameni în loc să își ceară iertare, nu mai vorbesc”

In articol:

În urmă cu câteva zile, Marius Elisei a anunțat că iubește din nou și are alături de el o nouă femeie. La scurt timp după anunțul lui, un schimb de replici foarte dur a început între el și fosta lui soție, Oana Roman.

Oana Roman, mesaj indirect pentru fostul soț?!

Cei doi și-au aruncat cuvinte grele, atât la televizor, cât și pe rețelele de socializare. Acum câteva momente, fiica lui Petre Roman a avut o altă replică la adresa fostului partener.

Oana Roman și Marius Elisei s-a despărțit după ce au fost căsătoriți timp de un deceniu. După mai multe certuri și împăcări, separarea finală a avut loc în această vară când au constat că și-au dat deja prea multe șanse. La scurt timp după ce bărbatul s-a afișat cu noua lui iubită, un schimb acid de replici a pornit între cei doi foști. Astăzi, în cadrul unei emisiuni TV, Marius Elisei a dezvăluit mai multe detalii despre relația cu mama fiicei sale, iar la câteva ore distanță, fiica lui Petre Roman a făcut public un mesaj pe contul de Instagram care i-a dus cu gândul pe cei care o urmăresc la cel care i-a fost partener ani la rând.

„Ați observat și voi că unii oameni, atunci când vă greșesc cu ceva, în loc să își ceară iertare, nu mai vorbesc cu voi?”, a transmis Oana Roman pe Instagram.

Postare InstaStory Oana Roman [Sursa foto: Instagram]

Marius Elisei, declarații despre noua lui iubită

Marius Elisei pare să fie foarte fericit cu noua lui iubită, lucru pe care îl și afirmă ori de câte ori are ocazia.

Bărbatul a vorbit, în cadrul unei emisiuni TV, despre cum este partenera sa.

„Minunată, o fată așa cum mi-am dorit de la viață, să am lângă mine. Nu e nici foarte demult, nici foarte recent. Este chimia pe care eu mi-am dorit-o. Mă simt atât de bine și atât de fericit încât, așa cum am scris și în postare, nu am mai gustat din fericire de când...am și uitat. Au fost niște lipsuri pe care le-am găsit la ea. Ea mi le oferă, mă liniștește și mă face fericit”, a declarat Marius Elisei, în cadrul unei emisiuni TV.