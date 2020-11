Oana Zăvoranu a făcut praf căsnicia lui Pepe cu Raluca Pastramă: ”I-a spus că e borțoasă când nu se mai putea face nimic”

Oana Zăvoranu si Pepe [Sursa foto: Instagram]

Oana Zăvoranu este cunoscută pentru sinceritatea ei și pentru faptul că spune de fiecare dată lucrurilor pe nume. De când Pepe și Raluca Pastramă au pus punct căsniciei, Oana nu s-a sfiit să comenteze decizia celor doi. Pepe și Raluca erau căsătoriți de opt ani și au împreună două fetițe. După ce Pepe a anunțat că urmează să divorțeze de soția lui, Oana a transmis un mesaj pe pagina ei de Instagram. Vedeta a dat de înțeles că internauții, curioși din fire, ar fi întrebat-o despre divorțul momentului.

"V-am raspuns ca sa nu ma mai intrebati 😂😂😂 Rasul ne face bine, asa ca ascultati ca sa va destindeti 😂😂😂

Si nu mai puneti ‘botu’ la vrajeli...e fomita mare, vine Craciunul si poate mai iese de vreun concert ceva...vremuri grele Mon Cher...da’ lasa ca de Craciun la ‘insistentele’ fanilor 😂😂😂....’miraculos’ or sa se ‘împece ’😂😂😂...chill...😉😉😉...astea de etnie nu divorteaza, nu exista aceasta notiune in mintea lor...iar ‘sotu’ trebuia sa invete sa ‘joace’ mai bine ca doar a stat cu o actrita in casa atatia ani...stai jos, nota 4 😂😂😂 Have Fun and Enjoy. Love, Oana ♥️

P.S..... mie sincer mi se rupe si mi se-ndoaie de acesta ‘drama’ cu iz de regie fâsâita...", a scris Oana, in mediul online.

Pepe si Raluca[Sursa foto: Instagram]

Oana Zăvoranu, mesaj dur legat de căsnicia fostului ei soț

Oana Zăvoranu și Pepe au trăit o frumoasă poveste de iubire, care s-a încheiat în 2011 cu un mare scandal. La acea vreme, Pepe și-a găsit fericirea în brațele Ralucăi Pastramă, cea cu care are două fetițe. Oana Zăvoranu spunea despre căsătoria lor că este una forțată și că nu ar exista dragoste și compatibilitate. Ba mai mult decât atât, actrița mărturisea că din partea Ralucăi este înșelăciune, aceasta spunându-i cântărețului că este însărcinată, atunci când nu se mai putea face nimic.

”Nu le dau nici 365 de zile împreună. Nu cu un copil, cu 10 copii. Pentru că e o căsătorie forţată unde nu există dragoste, compatibilitate, înţelegere, ci doar înşelăciune din partea ei care i-a spus că e borţoasă când nu se mai putea face nimic şi răzbunare prostească şi distructivă din partea lui, pentru a arăta lumii cât de fericit şi de împlinit e el la nici un an de la despărţirea de mine”, spunea Oana Zăvoranu, în anul 2012.