Oana Zăvoranu a spus ce se întâmplă, de fapt, în viața ei! Vedeta a clarificat zvonul divorțului pe rețelele de socializare

In articol:

Oana Zăvoranu cu siguranță nu mai are nevoie de nicio prezentare. De-a lungul carierei sale a câștigat simpatia multor oameni care acum o urmăresc pe rețele de socializare și îi sunt mereu alături. Aceasta încearcă să își țină fanii mereu la curent cu ceea ce se întâmplă în viața ei și să își împărtășească punctul de vedere cu aceștia.

Recent, actrița a postat pe în mediul online un mesaj cu privire la zvonurile divorțului dintre ea și soțul ei.

Citește și: Declarația pe care Oana Zăvoranu i-a făcut-o lui Alex Ashraf, după zvonurile divorțului! Ce i-a putut transmite bruneta soțului ei

Mesajul postat de Oana Zăvoranu pe rețelele de socializare

Oana Zăvoranu [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Tavi Colen are un băiat de 15 ani, dar înainte nu suporta copiii. Povestiri emoționante la „Duet cu Alexandra”: „Eu nu pot să-mi explic cum am trăit fără fii-miu până acum”- kanald.ro

Citeste si: Cutremurul din Gorj a avut intensitate peste 7 în zona epicentrală și a fost urmat de 161 de replici- stirileprotv.ro

În urmă cu două zile, Oana Zăvoranu a postat pe rețelele de socializare un mesaj în care vorbea despre trădare, iar oamenii imediat s-au gândit că este vorba despre partenerul de viață al acesteia. Astăzi, vedeta a posta un alt mesaj în mediul online în care destramă aceste zvonuri și mărturisește că între ea și Alex Ashraf totul este bine și

că în mesajul de acum câteva zile nu era vorba despre acesta.

„Trădarea și momentele grele pe care le traversez nu se referă și nu au legătură cu soțul meu. Ca să nu mai orbecaie presa și să fiți și voi corect informați ”, a scris vedeta pe Instagram.

Citește și: Oana Zăvoranu, prima reacție după zvonurile că s-a despărțit de soț! Alex Ashraf a fost surprins în compania unei alte femei: „Aveți grijă mare”

Oana Zăvoranu, mesaj către urmăritorii ei

Nu este prima data când se zvonește că cei doi s-au despărțit. În urmă cu ceva timp, după ce soțul vedetei, cu care este căsătorită de șase ani, a fost surprins în compania unei alte femei la un restaurant din Capitală, s-a vehiculat că aceștia divorțează și că nu mai locuiesc împreună. Din fericire, actrița le-a dat peste nas tuturor celor care au crezut acest lucru și a postat un mesaj în care le spunea fanilor să aibă încredere numai în ea și își mărturisea dragostea pentru cel ce îi este suflet pereche de atâta timp.

„Vă pup și vă iubesc și să nu mă credeți decât pe mine! Alex Ashraf, știi că ești inima mea, da? Just the two of us (n.r. doar noi doi)”, a scris Oana Zăvoranu.