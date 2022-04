Oana Zăvoranu, adevăratul motiv pentru care vrea să devină președinta României: ”Sunt neșantajabilă”. Noi detalii despre planurile sale politice

In articol:

În urmă cu doar două zile, Oana Zăvoranu lua pe toată lumea prin surprindere. Pe rețelele de socializare, acolo unde este foarte activă și foarte apreciată de internauți, vedeta își anunța intenția de a candida la alegerile prezidențiale din 2024.

Vestea a venit ca un trăsnet în lumea mondenă și politică, căci nimeni nu se aștepta ca Zăvo, așa cum îi spun apropiații, să aibă o asemenea

dorință.

Oana Zăvoranu: ”Nu mă mir de ce turnură poate avea existența mea”

Vedeta spune că ia în calcul această schimbare de macaz a vieții sale în urma mesajelor venite de la cei care o apreciază, ei văzând-o ca un lider atât de iscusit, încât să ajungă la cârma țării. Pentru sprijinul, susținerea, admirația și iubirea lor, vedeta le-a mulțumit acum public, arătându-se măgulită de numărul mare de fani pe care îi are, în ciuda stilului său de viață controversat.

Ei bine, după marele anunț, acum vedeta vine cu mai multe explicații pe acest subiect. Tot pe rețelele de socializare, vedeta le promite românilor că, dacă va ajunge la conducerea țării, îi va reprezenta cu mândrie și va duce România pe culmile gloriei.

Mai mult decât atât, bruneta mărturisește, fiind conștientă că se va lupta cu gurile rele, că nu se va lăsa șantajată ori ademenită în jocurile politice.

Și asta pentru că se consideră un om de cuvânt, care va demonstra că merită încrederea și aprecierea românilor care îi susțin de pe acum inițiativa, așteptând cu nerăbdare momentul în care vor putea pune ștampila de vot pe numele ei.

Totodată, Oana Zăvoranu declară că în 2024, dacă va ajunge să candideze, căci acum are doar o mie de gânduri și visuri mari, dar încă nimic pratic, totul fiind la nivel de teorie, o va face ca și candidat independent.

Vedeta spune că va alege această variantă pentru că visurile, dorințele și planurile pe care le are ea pentru țara noastră nu rezonează cu nimic din ceea ce pun acum la dispoziție partidele politice de la putere.

”Ceea ce a pornit dintr-o glumă se poate transforma în realitate și nu mă mir de ce turnură poate avea existența mea, sunt obișnuită ca viața mea să bată filmul. Am simțit mereu că sunt construită pentru ceva mare, poate că tot ce am trăit până acum a fost ca să mă întărească pentru rolul vieții mele, acela de a vă conduce cu mână de fier, fără meschinăriii, ascunzișuri, mizerie și furt. Mă simt un suflet de artist neînțeles de cele mai multe ori, dar mereu am găsit soluții în cele mai grele situații. Dumnezeu știe că prin venele mele curge sânge curat, nu otrăvit de traumele nemeritate prin care am trecut. Însă și dacă nu voi duce până la capăt gândul de a candida la prezidențialele din 2024, pentru mine mesajele voastre de dragoste și susținere sunt o confirmare că nu m-am născut pe lumea asta degeaba, că pentru voi însemn mai mult decât chiar am sperat să însemn vreodată, că mă iubiți pentru că dincolo de aparențe sau showbiz, la sfârșitul zilei ați înțeles că viața nu m-a transformat, că sunt un om de încredere, fără interese mărunte, iar pentru dragostea voastră sinceră vă mulțumesc din inimă.

Dacă am să concretizez demersul meu am să o fac în calitate de candidat independent, pentru că nici un partid din țara asta nu rezonează cu planurile mele, cu aspirațile mele, cu ‘nebunia’ mea de a duce țara asta acolo unde poate a mai fost doar în momentele ei de glorie. Vă țin la curent, îmi trec un milion de gânduri prin minte, trăiesc într-o zi cât alții într-un an, sunt al naibii de incomodă, știu că politica e o [email protected]#$ă, dar eu nu am să fiu vreodata una și mai intuiesc și că șacalii o să se grăbească să ‘fabrice’ multe… dar mi se rupe, sunt neșantajabilă și voi de asta aveți nevoie. Dacă am să devin prima femeie presedintă din Romania, numai timpul o să o decidă”, a scris Oana Zăvoranu pe rețelele de socializare.