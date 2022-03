Oana Zăvoranu, anunț surprinzător în plin război: "Cel mai nou membru al familiei noastre a venit din Rusia"

In articol:

Oana Zăvoranu își ține mere fanii la curent cu tot ceea ce se întâmplă în viața sa, iar recent, bruneta i-a anunțat pe urmăritorii de pe Facebook că în familia sa a apărut un nou membru, care a venit din Rusia.

Ei bine, de precizat este că, Oana Zăvoranu este deja cunoscută drept o mare iubitoare de animale, astfel că, pe lângă celelalte animăluțe pe care le-a luat în grijă, de data aceasta, bruneta le-a prezentat internauților o nouă pisică, venită de peste hotare.

Ei bine, însă, mare le-a fost mirarea urmăritorilor din mediul online, atunci când Oana Zăvoranu le-a spus acestora cum a decis să-și numească noul animal de companie.

Cum a decis Oana Zăvoranu să-și numească noul animal de companie

Cunoscută drept o mare iubitoare de animale, Oana Zăvoranu este stăpâna mândră a mai multor pisici, dar și câini, bruneta crescându-i cu foarte multă dragoste și oferindu-le acestora tot ce au nevoie, fără a duce lipsă de nimic. Vedeta a făcut cu puțin timp în urmă o postare în mediul online, pe Facebook, acolo unde le-a prezentat-o fanilor ei pe noua pisicuță pe care a luat- sub ”aripa sa”.

Este vorba despre o pisică de rasă, mai precis Albastru de Rusia, aceasta venind chiar de peste hotare, din țara de proveniență. Oana Zăvoranu le-a explicat fanilor de pe Facebook că pisica a sosit din Rusia cu pașaport și cu toate actele necesare.

Mai mult decât atât, bruneta a dezvăluit și numele pe care l-a ales pentru noul membru al familiei, spunând că a hotărât să-și numească pisica Putin, asemenea conducătorului Rusiei, Vladimir Putin. În aceeași postare, vedeta a mai precizat că ea și soțul său, Alex Ashraf, lucrează la clinica pe care o dețin, asta pentru că își doresc să implementeze o serie de noi

cabinete cu diverse specialități.

„FROM RUSSIA WITH LOVE

PUTIN…atat!!! Cel mai nou membru al familiei noastre frumoase proaspat sosit din Rusia cu pasaport, cip si tot ce ‘trebe’ …un veritabil ALBASTRU DE RUSIA. In rest, o sa va povestesc in curand…daca nu zic nimic nu inseamna ca nu vad tot si nu am parerile mele, ca de obicei …muncim la clinica sa venim cu o serie de noi cabinete cu diverse specialitati, proiect nou, multe pentru vara si toamna…va pup tare, va iubesc si sunt cu ochii pe tot ce misca…doar ca nu e cazul sa toc frunza la caini, vad ca se poarta, doar ca eu cand vorbesc ramane undeva acolo si conteaza…stiti ce zic ….aveti grija de voi, ramaneti smart si NU puneti botu la vrajeli

Va iubesc …Oana Boss”, a scris Oana Zăvoranu pe Facebook.

Putin, pisica Oanei Zăvoranu [Sursa foto: Instagram]

Bruneta va face o cameră specială pentru animalele sale de companie

Fanii Oanei Zăvoranu au luat cu asalt secțiunea de comentarii, mulți dintre aceștia postând, la rândul lor, imagini cu animalele de companie. Astfel, tot în secțiunea de comentarii, bruneta le-a răspuns internauților și le-a mulțumit că împărtășesc cu ea imaginile, precizând totodată că, în construcții se află și o cameră specială pentru pisicuțele pe care le-a adoptat.

„Dragii mei multumesc mult pt mesajele voastre frumoase pentru Putin…si sa nu uit, multumesc mult pentru toate pozele pe care le impartasiti cu mine…eu ii iubesc pe toti si va doresc sa va traiasca si sa va aduca bucurie in case

Suntem in ‘constructie’ si cu o camera unde stau toti cei 7 pisoi ‘tomberonezi’ adoptati de noi …va tin la curent ” , a mai scris Oana Zăvoranu pe Facebook.