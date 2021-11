Oana Zăvoranu, consilier de imagine pentru Cristian Popescu Piedone. Vedeta va lucra pentru primarul Sectorului 5 fără să fie, însă, remunerată

In articol:

Oana Zăvoranu și-a luat din nou fanii prin surprindere, după ce a postat pe pagina personală mai multe fotografii alături de Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5 al Capitalei, numindu-l "viitorul ei șef".

Ulterior, edilul a confirmat că vedeta va fi consilierul lui personal.

Oana Zăvoranu, consilier personal pentru Piedone

Oana Zăvoranu a publicat în mediul online o serie de imagini în care apare alături de Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5 al Capitalei. Fotografiile au fost făcute chiar în locul în care vedeta va începe, peste puțin timp, să își desfășoare activitatea ca și consilier personal.

Oana Zăvoranu și Cristian Popescu Piedone [Sursa foto: Facebook]

Actrița nu s-a ferit să-și anunțe de îndată fanii în ceea ce privește noul loc de muncă, așa că a scris și un mesaj în dreptul postării de pe rețelele de socializare, lăsând să se înțeleagă că va colabora

cu edilul Sectorului 5:, a scris Oana Zăvoranu , la descrierea imaginilor publicate pe Facebook.

Oana Zăvoranu și Cristian Popescu Piedone [Sursa foto: Facebook]

Oana Zăvoranu nu va fi remunerată pentru noul loc de muncă

În urma postării vedetei, Cristian Popescu Piedone a ținut să lămurească întreaga situație și le-a alungat curiozitatea oamenilor, cu privire la postul pe care Oana Zăvoranu îl va ocupa în cadrul primăriei Sectorului 5.

Mai exact, edilul a declarat că actrița va fi consiler personal și se va ocupa de relația cu mass-media, fără, însă, să fie remunerată: "Oana nu are o necesitate de bani. Are o experienţă vastă în domeniul TV. Îmi aduc aminte că acum 30 de ani, când făcea o emisiune, am fost invitatul ei, ne cunoaştem de atunci. Am avut o relaţie foarte frumoasă de-a lungul timpului.", a declarat Piedone, pentru Hotnews.ro.