Oana Zăvoranu dă de pământ cu Selly. Actrița i-a declarat război: ”I-aș da numai șuturi”

Oana Zăvoranu

In articol:

Oana Zăvoranu și-a ochit noua ”victimă” și anume Selly, celebrul vlogger. Actrița continuă războiul cu influencerii români și nu se sfiiește să spună ce crede despre ei. Se pare că de data aceasta lui Selly i-a venit rândul. După Loredana Groza, Delia, surorile Gabor și alte nume mari din showbiz-ul românesc, celebra actrița l-a luat în vizor pe Andrei Șelaru, celebrul vlogger din Craiova.

Oana Zăvoranu l-a făcut praf pe Selly

Oana Zăvoranu a lansat cuvinte dure la adresa lui Selly, cel mai mare vlogger din România. Vedeta nu a ezitat să-și spună părerea, la fel ca-n urmă cu puțin timp când le-a făcut praf și pe câteva vedete de la noi. De data aceasta, Oana se întreabă dacă Selly este și el influencer.

”Am auzit de un #@$% Selly sau Shelly, m-am uitat vreo 30 de secunde că nu am rezistat mai mult. I-aș da numai șuturi în c*r și palme peste cap ca în Benny Hill! E și asta influencer my ass?”, a spus Oana Zăvoranu despre celebrul vlogger.

Selly

Nu în urmă cu mult timp, celebra actriță a luat-o la rost și pe cântăreața Anda Adam, după ce a fost întrebată de fanii ei ce părere are despre artistă. Oana Zăvoranu a dat cărțile pe față și i-a transmis Andei Adam, prin intermediul rețelelor de socializare, că trebuie să mai lase photoshop-ul.

”Dar între pectoralii ăia ce ai? Că nu ne mai putem concentra la ce faci tu reclamă, că ne e frică, femeia bărbat bine. Și lasă photoshopul, că nici nu te-am recunoscut… noroc cu pectoralii… pardon, sânii.”, a scris Oana Zăvoranu pe pagina ei de Instagram.