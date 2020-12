Oana Zăvoranu, dezvăluiri despre căsnicia ei cu Pepe. Actrița a spus motivul divorțului: ”Am informații și o spun în premieră”

Oana Zăvoranu a dat cărțile pe față și a sput tot adevărul despre relația ei cu Pepe!

Oana Zăvoranu a făcut mărturisiri uluitoare despre relația ei cu Pepe. Actrița a lansat o speculație controversată din trecutul lor, chiar în cadrul unei emisiuni TV. Cum cântărețul latino este pe prima pagina a tabloidelor, după divorțul lui cu Raluca Pastramă, apar multe zvonuri din trecutul lui.

Chiar Oana Zăvoranu, fosta lui soția, a povestit un lucru important de pe vremea când erau căsătoriți, dar a vorbit și despre divorțul cu scântei.

Oana Zăvoranu, dezvăluiri bombă despre Pepe

Acum mulți ani, într-o revistă din România se vehicula faptul că Pepe ar fi homosexual. Oana Zăvoranu a vorbit despre acest lucru, recent, în cadrul unei emiisuni TV, spunând că deține informații în premieră despre acest lucru.

„Eu am informații și o spun în premieră. Acum câțiva ani de zile m-am certat îngrozitor cu revista Star, care a publicat un articol despre el că este homosexual. Hai să vă spun că și eu sunt în posesia unor mesaje care atestă că e homosexual. Se vorbește în oraș că lumea cam știe că omul are bucurii la băieți. Normal că am fost stupefiată și am făcut și eu niște legături. Eu nu zic că bag mâna în foc, așa mi s-a spus”, a declarat Oana Zăvoranu, la o emisiune TV.

Pepe[Sursa foto: Instagram]

În 2012 când cei doi au divorțat, s-a vehiculat faptul că motivul ar fi un alt bărbat, cu care Oana Zăvoranu ar fi avut o relația extraconjugală.

„Am stat şi am decantat foarte bine lucrurile. Tudy nu a reprezentat nimic, el doar a fost în ecuaţie. Nu Tudy a fost practic motivul divorţului nostru. Lui Pepe i-a convenit să se lege de un personaj”, a explicat Oana Zăvoranu. „Lucrurile erau stricate de mai mult timp, dinainte de a apărea vreun bărbat în viaţa mea. Între noi intervenise o obişnuinţă, un cotidian, nu mai exista flacăra aia. Eu mă despărţisem de Pepe în gândul meu cu mult timp înainte să apară cineva. Era o despărţire la nivel mental, cu toate că-l vedeam în continuare un bărbat atrăgător şi îl vedeam ca pe ochii mei din cap”, a mai spus aceasta.