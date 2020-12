Oana Zăvoranu e decisă să-și împlinească un vis mai vechi! Nimeni nu se aștepta la asta

Oana Zăvoranu e din nou pe val, după atacurile sale la multe dintre vedetele și influencerii de la noi.

Oana Zăvoranu va lansa zilele acestea și o emisiune pe canalul său de Youtube, după ce de săptămâni bune a luat la rând mai toți influencerii de la noi. Dar, pe lângă proiectul său online, Oana Zăvoranu care a terminat și filmările la serialul de la Antena, vrea să-și îndeplinească un vis mai vechi: vrea să se mute în SUA! Nu definitiv, ci doar pentru o parte din an.

Recent, Oana Zăvoranu i-a răspuns unei fane că vrea să-și cumpere o locuință în SUA: ”Să ajung să îmi iau acolo o proprietate cu soțul meu și să stăm jumate acolo și jumate aici. Sper cât mai curând”.

Oana Zăvoranu vrea o casă în Los Angeles

Nu este prima dată când Oana Zăvoranu are în plan să se mute în SUA. La scurt timp după divorțul de Pepe, vedeta mărturisea că își dorește să se mute în Los Angeles, unde să-și deschidă și o afacere. În acea perioadă, Oana Zăvoranu călătorea frecvent pn SUA, unde povestea că avea tot felul de experiențe extraordinare. La un moment dat, vedeta a povestit că ar fi fost confundată într-un magazin din Los Angeles cu actrița Megan Fox.

”Am fost foarte sur­prinsă când am văzut că toată lumea se uita fix la mine. Am si glumit cu Pepe, i-am zis ca m-au recunoscut pana și in America. De fapt, ma con­fundasera cu o ac­trita americana. Au venit patronii magazinului la mine sa-mi ceara autograf, au crezut ca sunt Megan Fox”, a povestit Oana Zăvoranu în urmă cu câțiva ani.

Oana vrea sa locuiasca in AMerica[Sursa foto: Instagram]

Oana Zăvoranu a vrut să-și schimbe culoare pielii

Și mai avea vedeta un vis legat cumva tot de SUA. Își dorea să își închidă pielea foarte mult. ”De multe ori și de mulți ani mi-am dorit în secret să fiu negresă sau pe jumătate negresă. Iar asta este pentru foarte multe motive. Sper că știința anilor viitori, cât mai curând posibil, mă va putea ajuta cu asta (cu îndeplinirea dorinței, n.r.)... Întotdeauna mi-am dorit acea superbă piele bronzată... pentru că până și mușchii arată mai bine pe pielea neagră”, spunea Oana Zăvoranu cu ani în urmă.