Oana Zăvoranu, mesaj dureros pentru regretata sa mamă, Mărioara: „Te rog să mă ierți, dacă poți”! Vedeta a făcut mărturisiri cutremurătoare: „Eram posedată”

In articol:

De-a lungul anilor, scandalul dintre Oana Zăvoranu și regretata sa mamă, Mărioara, a ținut primele pagini ale ziarelor, iar acesta părea că nu va lua sfârșit nici după decesul femeii, căci mulți au crezut că bruneta îi va purta ranchiună celei care i-a dat viață chiar și după moarte, însă în realitate, lucrurile stau diferit, căci recent, bruneta și-a surprins fanii cu

un mesaj dureros, pe care l-a postat pe internet.

În rândurile scrise de vedetă pe pagina personală de Facebook, aceasta și-a cerut scuze față de cea care i-a dat viață pentru toate lucrurile urâte pe care le-a făcut de-a lungul anilor, atunci când se certa public cu Mărioara.

Citeste si: Mihai Mitoșeru și Oana Zăvoranu au avut o relație în trecut. Motivul pentru care s-au despărțit: "Ne puteam iubi la la maximum sau ne puteam certa la fel"

Oana Zăvoranu a precizat că, în continuare, își dorește să facă numai lucruri frumoase, pentru a o face pe mama sa mândră și, deși astăzi nu mai este în viață, speră că o vede de undeva de sus pentru că în prezent este un alt om.

Citeste si: Mioara Roman, în scaun cu rotile la centrul de recuperare! Mama Oanei Roman a slăbit drastic- kfetele.ro

Citeste si: Poliţiştii vor ieşi la pensie la 65 de ani. Val de demisii şi dosare de pensionare la IPJ- bzi.ro

„MAMA, TE IUBESC CU INIMA CURATA SI PLINA DE DURERE SI TE ROG SA MA IERTI DACA POTI, PENTRU TOT CE TI-AM FACUT SI PENTRU TOATE CELE PE CARE TI LE-AM GRESIT. Iti promit ca am sa repar cum stiu si cum pot eu mai bine toata suferinta pe care ti-am produs-o aici pe pamant, fara sa stiu ce fac… Am sa fac numai lucruri bune si frumoase de acum inainte, ca sa poti fi mandra cu adevarat de mine acolo unde esti. M-ai facut din dragoste, m-ai crescut ca pe o Printesa, in abundenta, frumos, iubire si caldura …tie si lui tata va datorez totul, tot ceea ce sunt si faptul ca exist…Cuvintele pot parea acum sarace si goale, dar DUMNEZEU stie ca decat niciodata, e mai bine si mai tarziu. Cand ma uit inapoi ma cutremur…dar sunt puternica pentru ca sunt FATA VOASTRA si voi ati fost amandoi puternici in fata dusmanilor din vietile voastre…ati trait demn si nu v-ati umilit la nimeni niciodata. Tot ce spun acum vine dintr-o apasare care m-a ajuns, realizand nesabuinta mea de atunci MAMA, te iubesc si cred ca te-am iubit dintotdeauna, dar nu am stiut de capul si de sufletul meu chinuit. Ai fost si vei fi MAMA mea pana la final pe pamantul asta. Mai intai mi-am cerut iertare cui si unde a trebuit… Dar pentru ca public am facut lucruri terifiante…tot public am simtit ca trebuie sa imi cer si iertare. Si imi cer iertare in felul asta si VOUA, tuturor oamenilor care ati urmarit cu sau fara voia voastra, muti de durere si furie, un spectacol grotesc pe care l-am trait personal si al carei protagonista a fost din pacate MAMA MEA…”, este o parte din mesajul postat de Oana Zăvoranu.

„Voi face tot ce îmi stă în putință să mă vedeți de fapt cum sunt eu cu adevărat”

De asemenea, Oana și-a continuat mesajul cu o serie de mărturii emoționante.

Citeste si: Oana Zăvoranu, anunț surprinzător în plin război: "Cel mai nou membru al familiei noastre a venit din Rusia"

Vedeta susține că a simțit nevoia să-și ceară scuze și public, dat fiind faptul că, mulți dintre români au fost martori la certurile dintre ea și mama sa, iar acum, le dă dreptate celor ce au judecat-o în trecut pentru felul în care se comporta cu cea care i-a dat viață, afirmând că atitudinea sa a fost una total nepotrivită.

„As da multe sa pot sterge tot ce e ramas marturie, dar nu voi putea… Pot doar sa imi deschid sufletul voua, fanilor mei sau celor care m-ati blamat atunci, pe buna dreptate, pentru ca NU ERAM EU… ERAM POSEDATA, SI DIAVOLUL DIN MINE MA BATJOCOTEA…asa face el atunci cand nu e DUMNEZEU IN NOI, cand nu cerem ajutorul LUI si INGERUL dat de EL plange… Voi face tot ce imi sta in putinta sa ma vedeti de fapt cum sunt eu cu adevarat. Acum totul este altfel…ACUM IL AM PE DUMNEZEU IN INIMA SI SUFLET SI NU AM SA IL MAI LAS NICIODATA. Iar asta o sa se vada…nu mai promit nimic, veti vedea singuri cei care inca mai aveti incredere in mine. Va iubesc mult”, a încheiat Oana Zăvoranu.

Oana și Mărioara Zăvoranu [Sursa foto: Facebook ]