Oana Zăvoranu o face praf pe Christina Ich în mediul online: „Murdărită rău la guriță de...”

Oana Zăvoranu o atacă dur pe Christina Ich în mediul online [Sursa foto: Instagram]

Oana Zăvoranu își continuă șirul de atacuri în mediul online, dar de data aceasta nu mai este vorba despre Pepe. La anunțul că fostul ei soț și Raluca Pastramă urmează să divorțeze, bruneta a lansat o mulțime de atacuri la adresa cuplului. Se pare că actrița și-a îndreptat atenția spre Christina Ich. Celebra influenceriță a fost numită „cantitate” neglijabilă de către fosta soție a lui Pepe.

Înrebată de fani ce părere are despre iubita lui Alex Pițurcă, Oana Zăvoranu a declarat că influencerița nu are „vorbițele la ea”, iar publicul ei se află undeva sub mediocritate.

„O altă influenceriță my [email protected]#... care nu are vorbițele la ea, puțin mobilată la mințic, subțire din toate punctele de vedere și „murdărită” rău la guriță de limbi... străine. Vai mămica ei, dacă vă recomandă ceva, să fugiți... sau să cumpărați dacă atâta vă duce capu... dar să nu plângeți după bani... cantitate neglijabilă, cu un public sub mediocritatea acceptată de lege”, a scris Oana Zăvoranu la InstaStory, despre Christina Ich.

Christina Ich, una dintre cele mai cunoscute influencerițe[Sursa foto: Instagram]

Oana Zăvoranu, despre căsnicia eșuată a lui Pepe cu Raluca Pastramă: „Astea de etnie nu divorțează”

Oana Zăvoranu a fost asaltată cu mesaje în mediul online, în legătură cu despărțirea lui Pepe cu Raluca Pastramă. Bruneta i-a criticat dur pe cei doi și i-a acuzat că întregul divorț ar fi o scenă de teatru.

"V-am raspuns ca sa nu ma mai intrebati 😂😂😂 Rasul ne face bine, asa ca ascultati ca sa va destindeti 😂😂😂 Si nu mai puneti ‘botu’ la vrajeli...e fomita mare, vine Craciunul si poate mai iese de vreun concert ceva...vremuri grele Mon Cher...da’ lasa ca de Craciun la ‘insistentele’ fanilor 😂😂😂....’miraculos’ or sa se ‘împece ’😂😂😂...chill...😉😉😉...astea de etnie nu divorteaza, nu exista aceasta notiune in mintea lor...iar ‘sotu’ trebuia sa invete sa ‘joace’ mai bine ca doar a stat cu o actrita in casa atatia ani...stai jos, nota 4 😂😂😂 Have Fun and Enjoy. Love, Oana ♥️

P.S..... mie sincer mi se rupe si mi se-ndoaie de acesta ‘drama’ cu iz de regie fâsâita...", a transmis actrița pe rețelele de socializare.