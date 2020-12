Oana Zăvoranu, pregătită să devină mamă. Mesajul bombă transmis de vedetă: ”Vine și bebe”

Oana Zăvoranu este una dintre cele mai sincere și directe vedete din showbizul românesc. Actrița nu ezită să spună ceea ce gândește, mai ales în cazul influncerilor, cărora le-a declarat ”război”.

Bruneta le-a făcut praf pe multe dintre persoanele publice din showbiz, fără să aibă vreo reținere. Nume mari din industria muzicală și nu numai au trecut prin criticile actriței, care le-a acuzat de diferite lucruri pe care le fac pe Instagram, în special reclamele plătite.

Oana Zăvoranu, pregătită să aibă un copil

Oana Zăvoranu a aruncat Instagramul în aer, după ce a anunțat că vrea să vină și un bebe. Aceasta s-a hotărât să răspundă la curiozitățile fanilor ei, iar una dintre întrebările la care a răspuns are legătură cu viața ei personală. Nimeni nu se aștepta ca frumoasa actriță să vorbească și despre o posibilă sarcină.

Fanii Oanei Zăvoranu așteptau cu nerăbdare ca actrița să răspundă la o întrebare de acest fel. Răspunsul Oanei a pus pe jar întregul internet.

”Vine și bebe că este cazul, se cam lasă așteptat șmecherul”, este răspunsul incredibil al Oanei Zăvoranu.

Oana Zăvoranu, dezvăluiri incredibile despre Pepe

Oana Zăvoranu a făcut mărturisiri uluitoare despre relația ei cu Pepe. Actrița a lansat o speculație controversată din trecutul lor, chiar în cadrul unei emisiuni TV.

„Eu am informații și o spun în premieră. Acum câțiva ani de zile m-am certat îngrozitor cu revista Star, care a publicat un articol despre el că este homosexual. Hai să vă spun că și eu sunt în posesia unor mesaje care atestă că e homosexual. Se vorbește în oraș că lumea cam știe că omul are bucurii la băieți. Normal că am fost stupefiată și am făcut și eu niște legături. Eu nu zic că bag mâna în foc, așa mi s-a spus”, a declarat Oana Zăvoranu, la o emisiune TV.