Oana Zăvoranu, reacție dură după ce Carmen Harra a confirmat că ar fi pierdut toți banii de la Mărioara Zăvoranu! Vedeta nu a arătat milă față de clarvăzătoare

Declarațiile controversate ale lui Carmen Harra despre Oana Zăvoranu au ajuns inclusiv la urechile celei vizate. Vedeta a avut o primă reacție după ce clarvăzătoarea a făcut o serie de mărturisiri dure despre ceea ce s-ar întâmpla, în aceste momente, în viața sa, așa că a decis să trateze situația în propriul stil caracteristic.

Iată ce a avut de spus Oana Zăvoranu despre cea care a confirmat în fața tuturor că, într-adevăr, Oana Zăvoranu trece printr-o perioadă destul de grea atât din punct de vedere material, cât și sentimental.

După ce s-a aflat că Oana Zăvoranu a rupt relația cu Alex Ashraf, după ce bărbatul ar fi fost infidel, dar și că a pierdut toți banii de la mama sa, Carmen Harra a făcut o serie de declarații peste care vedeta nu a putut trece.

Oana Zăvoranu, ironii la adresa lui Carmen Harra

Amuzată de situație, și de această dată, Oana Zăvoranu a făcut la apel la ironie, spunând despre Carmen Harra că nu poate „prezice”decât evenimentele care s-au întâmplat deja, punându-i la îndoială abilitățile și harul cu care ar fi fost înzestrată.

„Clarvăzătoarele care clarvăd nimic și mai ales ceva ce e în trecut... că clarviziunea e în trecut... am uitat să vă zic...”, a fost mesajul pe care Oana Zăvoranu l-a scris despre Carmen Harra în mediul online, în urmă cu doar câteva minute.

Ce a spus Carmen Harra despre Oana Zăvoranu în urmă cu două zile?

În urmă cu circa două zile, Carmen Harra a vorbit despre Oana Zăvoranu și despre situația neplăcută în care se află în aceste momente în plan material și sentimental. Clarvăzătoarea a declarat că, în urmă cu 7 ani, i-ar fi spus Oanei Zăvoranu că va ajunge fix la acest rezultat, respectiv că va pierde toți banii moșteniți de la mama sa, Mărioara Zăvoranu.

De asemenea, Carmen Harra a abordat și subiectul legat de partea sentimentală a vieții vedetei, explicând faptul că, într-adevăr, Alex Ashraf ar avea tendința să îi trădeze iubirea, motive pentru care Oana Zăvoranu se află acum într-o situație extrem de delicată atât din punct de vedere material, cât și sentimental.

„Acum 7 ani i-am spus Oanei că este în pericol să piardă banii de la mama ei. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în viața ei, ea are figura mamei. Îi lipsește figura tatălui, ea are banii, dar îi pierde. Ea este o persoană foarte iubitoare, intuitivă. Omul cu care este ea la ora actuală are o înclinație de trădare, apare fenomenul trădării, important este cum poate ea să gestioneze asta și dacă se poate lupta suficient de mult să salveze această relație care devine cu mare semn de întrebare.

Problema ei numărul unu este pierderea banilor de la mama ei. Trece printr-o perioadă extrem de dură la ora actuală. Nu vreau să se supere, pentru că adevărul doare, dar este un adevăr foarte crâncen asupra vieții ei, pentru că este lovită din două părți, sentimental și material. Situația ei la ora actuală nu arată deloc bine”, a declarat Carmen Harra.