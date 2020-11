Oana Zăvoranu suferă cumplit. Vedeta tânjește după cea mai dragă persoană din viața sa: „Îmi este dor în fiecare zi”

Oana Zăvoranu, actriță

Oana Zăvoranu are puține momente când se arată vulnerabilă. Deși face pe dura, vedeta deține o sensibilitate aparte. Recent, bruneta a împărtășit cu fanii săi că suferă enorm după o persoană foarte dragă.

In articol:

Vedeta a stârnit rumoare în ultimele zile, după ce a atacat mai multe personalități din lumea mondenă. Acum însă, Oana trece printr-o perioadă melancolică și tânjește după momente demult trecute.

Oana Zăvoranu îi duce dorul tatălui ei

Actrița a postat recent pe contul de Instagram o fotografie de colecție din copilăria sa. Ea le-a mărturisit susținătorilor că îi este dor de tatăl ei în fiecare moment. În imagine, Oana se află alături de ambii părinți, iar acest lucru a făcut-o să-și amintească cu drag de timpurile când era doar un copil.

Citeste si: Oana Zăvoranu, atac dur la adresa Alexiei Eram! Ce spune vedeta despre fiica prezentatoarei TV: "Nu are niciun talent..."

Citeste si: Oana Zăvoranu, atac la baionetă la surorile Gabor! Le-a făcut praf în câteva cuvinte

Citeste si: Prăpăd în România. Showbiz-ul este la pământ. Nimeni nu se aștepta la un așa gest de la ea - evz.ro

Citeste si: Cine sunt primii oameni care vor primi vaccinul anti-COVID-19? Este sau nu este eficient? - bzi.ro

„Eu și familia mea în vremuri bune. Nu știm niciodată ce viitor ne așteaptă. Îmi este dor de tatăl meu frumos în fiecare zi”, a scris Oana Zăvoranu în dreptul fotografie în care apare alături de părinții săi.

Oana Zăvoranu, alături de părinții ei

Deși în fotografie apare și mama sa, Oana nu a avut niciun cuvânt să-i adrese, semn că moartea tatălui ei a afectat-o mult mai grav decât pierderea Mărioarei Zăvoranu.

Oana Zăvoranu, scandal cu vedetele din România

Ultima victima luată în vizor de actriță este vloggerul Selly. După Loredana Groza, Delia, surorile Gabor și alte nume mari din showbiz-ul românesc, a venit și rândul celui mai cunoscut influencer din Craiova.

Selly, atacat de Oana Zăvoranu

Oana Zăvoranu a lansat cuvinte dure la adresa acestuia și îl desconsideră pe tânăr. „Am auzit de un #@$% Selly sau Shelly, m-am uitat vreo 30 de secunde că nu am rezistat mai mult. I-aș da numai șuturi în c*r și palme peste cap ca în Benny Hill! E și asta influencer my ass?”, a spus Oana Zăvoranu despre celebrul vlogger.