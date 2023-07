Oana Zăvoranu tună și fulgeră, după ce s-a spus că a făcut scandal din cauza unei alte femei. Bruneta demontează toate zvonurile că Alex Ashraf ar avea o amantă: "Mariajul nostru e foarte bine!"

In articol:

Mariajul Oanei Zăvoranu cu Alex Ashraf a ținut primele pagini ale ziarelor, asta pentru că în ultima perioadă au existat numeroase zvonuri potrivit cărora, partenerul de viață al brunetei ar duce o viață dublă. Ba mai mult, vedeta și partenerul ei ar fi fost implicați într-un scandal de proporții cu o altă domnișoară, pentru care au fost solicitate chiar și forțele de ordine, într-un final Oana fiind chiar amendată.

Ei bine, după toate speculațiile apărute în spațiul public, Oana Zăvoranu a decis să spună ”Stop” zvonurilor, așa că a hotărât să vorbească, în sfârșit, despre ce se întâmplă, de fapt, în căsnicia ei.

Citește și: „L-am iubit foarte mult” Oana Zăvoranu aruncă bomba despre Pepe, la 12 ani de la divorț! A spus tot adevărul! Ce s-a întâmplat între ei, înainte să anunțe oficial despărțirea: "Veneam acasă la 6 dimineața"

În acest sens, vedeta neagă toate zvonurile legate de o presupusă infidelitate a soțului ei și spune că, la fel ca în orice altă căsnicie, există și momente mai puțin bune, dar nimic care să-i facă pe cei doi amorezi să-și spună ”Adio”.

„Mariajul nostru e foarte bine! Nu există nimic de semnalat pe această chestiune! Sigur, din 2013 de când ne-am luat, au mai existat și momente delicate, dar în viața cărei familii nu apar și asemenea lucruri? Cine spune că în căsnicia sa a fost totul doar lapte și miere, atunci acela sigur încearcă să vă ducă de nas!(...) Nu obișnuiesc să stau în aceeași casă, sub același acoperiș cu cineva de care am decis să mă separ sau cu cineva cu care am ajuns la capătul unei relații. M-am săturat de tot felul de trepăduși care nu au nimic altceva de făcut în viață decât să se agațe de numele meu, fiindcă e un nume cunoscut după atâția ani de showbiz. M-au măritat de atâtea ori, m-au divorțat de nu știu câte ori, m-au aruncat și în închisoare, m-au executat și silit, dar eu sunt tot aici! Trepădușii n-au învățat că lucrurile se întâmplă când vrea Dumnezeu și unde vrea Dumnezeu, nu la dorința sau invenția lor!”,

Motivul pentru care Oana Zăvoranu a decis până acum să păstreze tăcerea

a declarat Oana Zăvoranu, pentru Cancan

Oana Zăvoranu recunoaște, însă, că a fost mai tăcută, în special când vine vorba despre acest subiect, dar asta s-a întâmplat doar pentru că a avut cu totul și cu totul alte preocupări, despre care spune că țin de ea și de familia ei.

„E drept că în ultima vreme sunt mai tăcută, dar dacă se întâmplă asta, e dintr-un singur motiv, fiindcă sunt focusată pe niște lucruri care țin strict de viața mea și a familiei mele!”, mai spune ea.

Mai mult decât atât, la rândul său, Alex Ashraf a confirmat toate cele spuse de partenera sa, spunând: „Sunt alături de soția mea și de motanii noștri”.

Oana Zăvoranu și Alex Ashraf [Sursa foto: Instagram]