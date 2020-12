Oana Zăvoranu vrea să se mute definitiv din România?! Anunțul făcut de cunoscuta actriță

Oana Zăvoranu a spus tot adevărul despre mutarea din România.

Oana Zăvoranu este una dintre cele mai apreciate vedete de la noi din țară. Pe lângă o carieră de succes, frumoasa brunetă reușește să aibă de partea ei și un public impresionant de fani pe rețelele de socializare. Cu toate acestea, fosta soție a lui Pepe a vorbit despre mutarea definitivă din România.

Oana Zăvoranu se mută din România?

Pentru că este destul de activă pe rețelele de socializare, Oana Zăvoranu are o legătură strânsă cu fanii ei din mediul online. Întrebată de o internaută dacă nu s-a gândit vreodată să părăsească definitiv țara noastră, Querida a venit cu un răspuns imediat.

Se pare că actrița se gândește să își cumpere o casă în Statele Unite ale Americii, unde să meargă acolo cu soțul ei, Alex Ashraf, și să ducă o viață dublă, aici și în SUA.

„Ba da. Să ajung să îmi iau acolo o proprietate cu soțul meu și să stăm jumate acolo și jumate aici. Sper cât mai curând”, a transmis „Querida” pe Instagram.

Oana Zăvoranu [Sursa foto: Instagram]

Oana Zăvoranu, despre divorțul dintre Pepe și Raluca Pastramă

În urmă cu scurt timp, vedeta a transmis un mesaj, în mediul online, despre divorțul dintre fostul ei soț și Raluca Pastramă.

"V-am raspuns ca sa nu ma mai intrebati 😂😂😂



Rasul ne face bine, asa ca ascultati ca sa va destindeti 😂😂😂

Si nu mai puneti ‘botu’ la vrajeli...e fomita mare, vine Craciunul si poate mai iese de vreun concert ceva...vremuri grele Mon Cher...da’ lasa ca de Craciun la ‘insistentele’ fanilor 😂😂😂....’miraculos’ or sa se ‘împece ’😂😂😂...chill...😉😉😉...astea de etnie nu divorteaza, nu exista aceasta notiune in mintea lor...iar ‘sotu’ trebuia sa invete sa ‘joace’ mai bine ca doar a stat cu o actrita in casa atatia ani...stai jos, nota 4 😂😂😂

Have Fun and Enjoy

Love, Oana ♥️

P.S..... mie sincer mi se rupe si mi se-ndoaie de acesta ‘drama’ cu iz de regie fâsâita...", a scris Oana Zăvoranu, in mediul online