Obiceiul bizar pe care îl are Adela Popescu de fiecare dată când merge în vacanțe all inclusive. Chiar ea a recunoscut: "Mi-e rușine să spun"

Adela Popescu a fost întotdeauna o împătimită a vacanțelor, însă de când a devenit mamă planificarea călătoriilor nu a mai fost la fel de ușoară ca înainte. Actrița a povestit recent, în cadrul emisiunii pe care o moderează, că în ultimii ani a optat pentru serviciile all inclusive atunci când a plecat împreună cu familia,

iar acest lucru i-a adus numai beneficii.

Ce face Adela Popescu când merge în vacanțe all inclusive?

Adela Popescu a făcut o dezvăluire surprinzătoare în direct, chiar în cadrul emisiunii pe care o moderează. În timp ce în platou se vorbea despre kilogramele în plus, acumulate în vacanțele all inclusive, actrița nu s-a putut abține să nu divulge unul din obiceiurile pe care le are de fiecare dată când optează pentru astfel de servicii. Prezentatoarea TV, gurmandă de fel, nu numai că mănâncă de trei ori pe zi, ci mai ia și la pachet: "Mi-e rușine să spun. Dar eu, după ce că mănânc la cele trei mese la all inclusive, mai iau și la sufertaș, că nu se știe pe plajă dacă mi se face poftă. Și am și un cod din ăsta, cu toată familia, mă ridic, dar vorbesc singură, în caz că mă aude cineva, ‘Astea le iau pentru băiețel, că a rămas în cameră, n-a putut să vină’. Și pun.

Și mai o schemă. M-am gândit, să fie foarte bine, în cărucior. Acolo poți să bagi fără nicio problemă. ‘Mai mănâncă ăsta micul pe plajă’. Pot să vă spun și care sunt mâncărurile pe care le poți lua, să nu se strice de la soare. Că nu poți lua orice carne.", a povestit Adela Popescu în platou.

Adela Popescu și Radu Vâlcan [Sursa foto: Instagram]

Adela Popescu și Radu Vâlcan și-au cumpărat un apartament la mare

De curând, Adela Popescu și Radu Vâlcan au anunțat că își vor face majoritatea vacanțelor în România, la malul mării. Actrița și soțul ei au luat decizia de a-și cumpăra un apartament spectaculos în stațiunea Olimp, într-o zonă cu plajă privată: "Mărturisesc că nici nu ne trecuse prin cap așa ceva, până când fratele meu ne-a povestit despre proiectul din Olimp. Mai mult în joacă, prin iulie, am mers la o discuție cu ei, la biroul lor de la mare. Tot eram pe litoral, știți cum e. Mi-a plăcut atât de tare proiectul, încât din ziua aceea am fost sigură că asta trebuie să facem, să luăm un apartament acolo. Am simțit, pur și simplu. Mult timp Radu a crezut că glumesc.

– Cum să luăm un apartament la mare? De ce?

– Cum de ce? Avem TREI copii. Cel puțin, cât sunt mici, e minunat să avem unde să mergem pentru aerosoli, apă, bălăceala, nisip, la trei ore cu mașina de casă. Nu vezi că, de regulă, reușim maxim o săptămâna într-o vacanță? De ce să nu prelungim starea asta estivală cât mai mult?!

– Și, dacă din cauza asta nu o să ne mai vină să călătorim?

– Sincer, crezi că se va întâmplă așa ceva?! Ba eu spun că o să vedem marea mai mult ca niciodată. Din călătorii și din balconul nostru? În weekendurile în care ai chef, pac, te urci în mașină și dai o fugă la mare. La casa ta. Schimbi decorul. Chiar și iarna. Ca să nu mai spun că îl poți închiria în perioadele în care nu vrei să mergi acolo.", a povestit Adela Popescu în urmă cu ceva timp, pe rețelele de socializare.

Adela Popescu și copiii săi [Sursa foto: Instagram]