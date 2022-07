Obiceiul care a ajutat-o pe Rona Hartner să-și revină după lupta cu cancerul: „În fiecare dimineață”. Verdictul dat de medici este acum unul pozitiv

In articol:

Viața Ronei Hartner a fost pusă la grea încercare, dar ea a știut mereu cum să depășească orice problemă, chiar și pe cele care păreau că nu au rezolvare.

În urmă cu mai mulți ani, vedeta a fost diagnosticată cu cancer la colon și ficat, boală de care în prim stadiu s-a vindecat.

Însă, nenorocirea s-a abătut, din nou, asupra sa. În 2019, artista a aflat că boala a recidivat, moment în care a început să urmeze un lung și dureros tratament.

Rona Hartner, sănătoasă tun, după lupta cu cancerul

După mai multe operații și tratamente chinuitoare, actrița a primit și o veste îmbucurătoare de la medicii care au tratat-o. Ultimele analize la care a fost supusă au arătat o vindecare completă, în ciuda faptului că se spune că este nevoie de o perioada ce șapte ani pentru a putea spune că ești complet vindecat după lupta împotriva cancerului.

În cazul Ronei, însă, mărturisește ea, a fost nevoie doar de doi ani, multă voință, credință, ambiție și un stil de viață sănătos. Conform spuselor sale, rutina zilnică, aceea de a înota în apa rece a mării, a ajutat-o să elimine mai ușor toxinele din corp, acumulate pe perioada tratamentului de chimioterapie, ceea ce a făcut-o să se simtă mult mai bine, într-un timp mult mai scurt.

La toate acestea s-a adăugat și liniștea de care a avut parte în ultimii doi ani. Pentru ea, perioada pandemică fiind una de bun augur, având la dispoziție timpul necesar să se concentreze asupra sănătății sale și să poată lasă cariera pe locul doi.

”Chimioterapia făcută în Franța a fost foarte grea, dar am suportat tot protocolul și am avut doi ani să îmi revin. Am avut timp (n.r. în pandemie) să îmi revin, să mă refac după problemele de sănătate cu cancerul. Nu am mai avut concerte, nu a mai fost haos. Am înotat în fiecare dimineață în apa rece a Mediteranei și m-a ajutat să elimin toxinele de la chimioterapie. Analizele generale mi-au ieșit foarte bine. Doctorul meu mi-a spus că nici nu mai am nevoie să fac alte investigații. Se zice că de șapte ani ai nevoie ca să îți revii, dar eu am avut nevoie de un an. Pot să spun ca înotul m-a ajutat foarte mult”, a spus Rona Hartner, notează Viva.

Acum, după ce simte că a renăscut, privindu-se în oglindă, celebra artistă recunoaște că a mai acumulat câteva kilograme, dar pentru ea nu este o problemă.

În lupta cu boala, ea fiind mereu o femeie slabă, a avut nevoie de această transformare, astfel că mâncarea și sportul au ajutat-o foarte mult.

Iar acum, mărturisește ea, mesele sale cuprind mai toate alimentele, de la pește, la fructe până la prăjituri.

”M-am mai îngrășat. Toată viața am fost zveltă și nu-mi stă bine slabă. La boala asta nu ai voie deloc sa slăbești. Mai bine ești mai împănată ca să poți duce. Eu fac sport pe plajă. Am toate aparatele, mi le pun într-un loc special amenajat și fac sport între doi palmieri. Mănânc de toate. În momentul de față poftele mele se rezumă la pește și aș mânca încontinuu: icre, pește, usturoi, anșoa. Pentru că organismul meu a fost atins și tiroida a fost dată peste cap. Mănânc fructe, prăjituri…”, a mai spus vedeta.