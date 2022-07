Obiceiul inedit pe care îl are Andreea Marin în fiecare seară, când pune capul pe pernă. Face asta mereu și așa reușește să aibă succes în viață!

In articol:

Andreea Marin este una dintre cele mai apreciate vedete de la noi din țară. „Zâna surprizelor” este de fiecare dată admirată pentru omul care a ajuns astăzi, dar și pentru calitatea discursurilor pe care le are în fața fanilor ei. În cel mai nou interviu, alături de Ilinca Vandici, Andreea Marin a dezvăluit detalii noi despre viața sa și despre cum reușește să facă față cu brio chiar și celor mai pline și

tensionate zile.

Episodul cu Andreea Marin din seria „Te ascult cu Ilinca Vandici” a ajuns direct la sufletele internauților. În timpul discuției celor două vedete, au ieșit la iveală unele dintre cele mai de preț învățături pe care Andreea Marin le-a dobândit de-a lungul vieții.

Ce face Andreea Marin când pune capul pe pernă

Andreea Marina dezvăluit ce obișnuiește să facă în fiecare seară, înainte de a adormi. Fosta prezentatoare a emisiunii „Surprize, surprize” a dat de înțeles fanilor săi că un om nu se oprește nicio secundă din a învăța și că niciodată nu poate cuprinde toate învățăturile de care are nevoie un om.

Din acest motiv, seara, înainte de a adormi, Andreea Marin ține cont de un lucru foarte important. Mai exact, obișnuiește să analizeze ziua care tocmai se încheie, pentru a trage linie, concluzii și învățături care să o ajută mai departe în viață.

Andreea Marin nu pierde nicio ocazie cu care poate deveni mai înțeleaptă decât ziua precedent și se pare că momentele de dinainte de a adormi sunt foarte prețioase în această direcție.

„Eu în fiecare zi învăț ceva. Eu când pun capul pe pernă seară mă întreb: 'De ce am trăit această zi? Care a fost rostul acestei zile în viața mea?' Eu vreau ca fiecare zi să aibă sens!

De ce am trăit asta? De ce am atras asta? Ce am eu de învățat din asta? Caut, de fapt, să transform în ceva pozitiv chiar și negativul care trece prin viață. Dacă vrei să te plângi, poți să faci asta, dar ce ai de câștigat”, a explicat îndrăgita vedetă.