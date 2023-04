Obiceiul la care Daniela Gyorfi nu renunță niciodată. Artista ne-a dezvăluit ce face în fiecare an, înainte de Paște: "Așa o învăț și pe Maria" | EXCLUSIV

In articol:

Este una dintre cele mai cunoscute artiste din România și fiecare dintre noi i-am rostit, măcar o dată, numele.

Puțini sunt însă cei care știu că vedeta are un obicei pe care îl respectă an de an, înainte de Paște.

Daniela Gyorfi a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro, ne-a povestit cum va petrece și mai ales ne-a spus care sunt cele mai frumoase amintiri din copilărie legate de Paște, pe care le poartă cu ea chiar și în prezent. Artista ține foarte mult la această tradiție!

Daniela Gyorfi, totul despre obiceiul pe care îl respectă an de an

De Paște, se spune că trebuie să avem lucruri noi, iar tradiția se practică încă din vremuri îndepărtate, atunci când femeile țeseau singure cămășile și hainele copiilor. Obiceiul s-a transmis din generație în generație, iar în prezent părinții cumpără lucruri noi de Paște pentru ei, dar și pentru copii.

Daniela Gyorfi ține extrem de mult la această tradiție și în fiecare an, înainte de sărbători, se asigură că fiica ei are un rând nou de haine, shoppingul o pasiune pentru orice femeie.

"Eu am rămas cu tradiția aceasta că de Paște te îmbraci cu haine noi. Se spune că trebuie să ai haine noi de Paște, iar eu am rămas cu chestia asta bine în minte și asta fac în fiecare an cu Maria.

An de an, când vin Sărbătorile Pascale, îi cumpăr hainele noi de sărbătoare. Aleg să îi iau așa un rând de haine de Paște, cum spune tradiția", ne-a mărturisit Daniela Gyorfi, în exclusivitate.

Daniela Gyorfi, totul despre viața în casă nouă

Daniela Gyorfi a avut parte de un an plin de surprize. În vara lui 2022, artista s-a mutat în casă nouă, însă amenajările și pregătirile tot nu s-au terminat. Vedeta și-a dorit să aibă totul în nou așa că a fost nevoită să aștepte mai mult timp pentru unele dintre piesele de mobilier.

"Anul trecut m-am mutat în casă nouă și a mai durat până când au fost toate lucrurile gata. Mutarea a picat fix în primăvară, iar eu în timpul verii am avut multe evenimente așa că am fost mai tot timpul plecată. Fiind casă nouă, am decis să îmi iau totul nou și până am așteptat bucătăria, până mi-au venit paturile, a mai durat", a mărturisit Daniela Gyorfi, pentru WOWbiz.ro.

Artista știe foarte bine ce nu vrea în noul apartament

Vedeta și-a amenajat locuința după bunul plac, dar știe foarte bine ce nu își dorește deloc să vadă în noul locuință. Artista are gusturi rafinate și nu se abate deloc de la plan.

"Mai avem lucruri de făcut la casă și acum, dar mai avem și rate de plătit la ea și important este să plătim rata aceea și abia apoi să mai cumpăr lucruri.

Oricum eu nu vreau să am foarte multe lucruri. Mie niciodată nu mi-a plăcut să am mobilă multă în casă, să te lovești de mobilă. Tocmai de aceea eu am și ales să mă mut într-un apartament mare, ca să am loc pentru toate. Vrem să fie așa mai lejer", a mai povestit Daniela Gyorfi, pentru WOWbiz.ro.

