Obiectul pe care Loredana Groza îl are în propriul living! Dani Oțil a dat-o de gol

In articol:

Loredana Groza nu mai are nevoie de nicio introducere, fiind una dintre artistele consacrate din România. Melodiile ei au făcut și încă fac furori și ajung să bată recorduri muzicale și să doboare topuri.

Nu este apreciată doar petru talentul ei muzical, ci și pentru felul cum arată. Cântăreața este un exemplu pentru toate doamnele și domnișoarele din România, iar la vârsta ei arată cu mulți ani mai tânără. Dar ce face vedeta pentru a se întreține?! Ei bine, Dani Oțil aruncă bomba și spune care este obiectul pe care Loredana Groza îl are în pripria casă.

Loredana Groza [Sursa foto: Instagram]

Care este obiectul pe care Loredana Groza îl are în propiul living. Dani Oțil, dezvăluiri incendiare

Nu este niciun secret că Loredana Groza este printre puținele femei care nu țin cont de etichetele sociale și se dezbracă total de inhibiții. Acasă, artista are și o bară de streaptease, mai exact chiar în livingul locuinței. Chiar prezentatorul de la matinalul de pe Antena 1 a dat-o de gol.

Citeste si: Loredana Groza, 33 de ani de carieră. De la „Ridică-mă la cer” cu BUG Mafia, până la „Fericire” alături de maneliști celebri

„A zis Răzvan, într-un interviu, că el își aduce aminte că noi am stricat bara unui club de striptease. Eu nu mai țin minte, mi-a zis că eu am găsit clubul nu știu unde, că am fost acolo și am stricat bara. Bine, era în bucătărie la cineva, nu era chiar club. Eu nu mai țin minte”, a spus Mihai Bobonete în podcastul său, stârnind dezvăluirea.

”Dar tu ai fost cu noi, oare? Ah, ok. Știi că Loredana Groza are bară de striptease în living?”, a dezvăluit Dani Oțil.

Citeste si: Când scăpăm de purtarea măștii în spațiile deschise. Iată ce spune ministrul Sănătății- bzi.ro

Mihai Bobonete, nu este foarte convins de dezvăluirea lui Dani Oțil

Comediantul spune că și el a fost invitat acasă la Loredana Groza, însă nu a văzut ca aceasta să aibă vreo bară de streaptease undeva prin casă.

Mai mult, Mihai Bobonete spune că o va invita pe blondină la podcastul său și o va întreba cu privire la acest aspect.

Citeste si: Dani Oțil, despre tentațiile tinereții! Prezentatorul TV avea cont pe un site pentru dame de companie: „Știam ce am de făcut, că am mai văzut filme”

„Mihai Bobonete: Eu am fost de mai multe ori la ea acasă și nu am văzut-o. Poate are d-asta de se… cum are magicianul baghetele.

Dani Oțil: Nu, este acolo. Tu ai fost când era… în altă eră.

Mihai Bobonete: Nu, mă, nu. Acum, mai nou?

Dani Oțil: Da.

Mihai Bobonete: Nu îi permite religia, că ea e la Hare Krishna și nu cred că îi permite religia cu bara de striptease.

Dani Oțil: Băi, eu zic că are.

Mihai Bobonete: Băi, eu sunt curios. O să o am și pe ea invitată și o să o întreb, serios, dacă are și de unde știi tu.

Dani Oțil: Altă întrebare…

Mihai Bobonete: Păi vezi…”, a fost dialogul dintre cei doi.