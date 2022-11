In articol:

Emilia Ghinescu știe cum să se răsfețe și să se bucure de timpul liber. Frumoasa interpretă de muzică populară își face toate poftele când vine vorba de cumpărături.

Ce-i drept, după faptă și răsplată.

Artista a fost surprinsă recent de paparazzi WOWbiz.ro cu noul său bolid de lux și plasele de cumpărături, în parcarea unui mall din București. Cu plasele încărcate de bunătăți, cunoscuta interpretă de muzică populară a părăsit clădirea centrului comercial și s-a îndreptat către mașină.

Emilia Ghinescu nu se uită deloc la bani, își face orice poftă

Vedeta o duce cât se poate de bine, iar după muncă vin clar și surprizele pe care și le face singură. Paparazzi WOWbiz.ro au surprins-o în parcarea unui mall din București cu brațele pline. Îmbrăcată lejer, într-un trening albastru din catifea, artista a luat plasele pline de bunătăți și s-a dus țintă la mașină.

Boildul de lux pe care îl conduce a fost parcat în apropierea centrului comercial. În timpul vizitei sale din București e clar că vedeta s-a bucurat din plin de timpul liber.

Pe lângă cumpărăturile din mall, nu putem să nu am putut să nu remarcăm bolidul de lux cu care a venit Emilia Ghinescu. Mașina este o piesă nouă la care toate femeile pasionate de viteză și bijuterii pe patru roți visează.

Bolidul de lux a fost achiziționat anul acesta și artista a plătit cu siguranță o sumă frumușică pentru mașină, căci prețul modelului variază de la 90.000 de euro la 110.000 de euro, în funcție de facilitățile mașinii. E clar că vedeta are gusturi bune pentru că a ales o culoare ideală pentru o femeie.

Cum a fost surprinsă Emilia Ghinescu de paparazzi WOWbiz [Sursa foto: WOWbiz ]

Emilia Ghinescu s-a lansat în afaceri

Frumoasa artistă se bucură de o carieră de succes pe scenă, dar îi merge tare bine și în afaceri. Vedeta și-a îndeplinit visul, iar pe lângă muzică, este și psiholog.

Totodată, ea a deschis o clinică de înfrumusețare alături de o bună prietenă, investiția fiind de aproximativ 30.000 de euro după cum a povestit în trecut pentru WOWbiz.ro.

"Psiholog sunt de 10 ani, de când am terminat facultatea, dar de un an de zile sunt cu acte în regulă, angajată. Această meserie este foarte frumoasă. Am făcut psihologia cu atâta drag și îmi place în continuare.

Îmi place să lucrez cu oamenii, mai ales cu sufletul lor. Dacă la clinică folosesc trupul oamenilor și mă ocup de tot ce înseamnă frumusețe exterioară, aici mă ocup de frumusețe interioară și contează foarte mult. E fascinant să descoperi caractere diferite, personalități diferite, să vezi că într-o problemă tu ai fost cel care a pus umărul la rezolvarea ei. Trebuie să îl ajuți pe om să găsească calea, să i-o arăți tu, să-l ghidezi către cea bună.

Pe mine m-a bucurat lucrul acesta. Îmi doresc foarte mult să învăț, merg la workshop-uri, tot felul de cursuri pentru noi, psiholog, eu pe asta îmi doresc să merg. Clinica i-o las fetei. Eu îmi doresc să mă axez pe psihologie și muzică și sper să le combin pe amândouă bine", a declarat Emilia Ghinescu, în primăvara acestui an, pentru WOWbiz.ro.

Artista mărturisea că nu mai are timp pentru viața personală

Tot în primăvara acestui an, frumoasa interpretă de muzică populară ne-a mărturisit că pe în timpul verii își găsește cu greu o perioadă de concediu.

"Nu prea am timp de vacanțe, recunosc lucrul acesta, aici sunt într-adevăr vitregiți copiii mei. Nu apucăm să mergem toți ca familie într-o vacanță. În schimb, noi deținem la mare un apartament, în Mamaia și fetele din momentul în care au terminat școala, până când o încep, acolo stau.

Se mută la mare și sunt într-o continuă vacanță. Dar când te duci tot la tine acasă, aia nu mai e vacanță și atunci încercăm să ne facem timp și cred că de mine ține lucrul acesta. Eu sunt cea mai ocupată persoană, pentru că am evenimente foarte multe, doi ani de zile nu prea am cântat, iar acum nu refuz nimic. Vreau să câștig și de pe urma muzicii. Însă, este important cum îți organizezi timpul, astfel încât copiii să nu ducă lipsă de tine, să știe că ești mereu acolo pentru ei, să le fii alături", povestea Emilia Ghinescu.

