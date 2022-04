„Obsesia mea” Lidia Buble a dezvăluit la ce nu ar putea renunța! Artista este dependentă de acest lucru

In articol:

De câteva zile, Lidia Buble se confruntă cu o problemă de sănătate care nu i-a dat pace. Artista a povestit de Intagram fanilor ei că primele zile au fost de-a dreptul groaznice pentru ea și că nu s-a putut ridica din pat. Pe lângă acest lucru, a mărturisit că nici nu a putut să mănânce mâncare, însă nici nu a putut renunța la un lucru care îi place foarte mult, așa că l-a consumat în exces chiar

și în peioada în care a fost răcită.

Lidia Buble și-a îngrijorat fanii din mediul online după ce a mărturisit că a pus-o la pământ o viroză tocmai în momentul în care nu se mai aștepta că se poate îmbolnăvi. Cântăreața a mărturisit că, în ciuda faptului că este răcită, nu se poate opri din consumat... jeleuri, pe care Lidia Buble le numește „obsesia mea”.

Artista s-a filmat în timp ce mânca un pumn întreg de jeleuri, lăsând descrierea „Doar obsesia mea?”.

Citeste si: Armata rusă a luat-o razna! Soldaţii ruşi consumă carne de câine şi violează copile..- bzi.ro

Lidia Buble [Sursa foto: Instagram]

Lidia Buble, răpusă de răceală

Dacă acum se simte din ce în ce mai bine, nu cu mult timp în urmă Lidia Buble le-a povestit fanilor săi că a fost într-o stare destul de

neplăcută, mai exact în primele două zile de viroză. Artista a spus că ceea ce a trăit acum a fost de 10 ori mai greu de suportat în comparație cu ce a simțit în momentul în care a fost infectată cu virusul COVID. În încheiere, Lidia Buble a ținut să ofere și un sfat urmăritorilor ei, așa că i-a îndemnat să aibă mare grijă de ei în această perioadă, pentru că vremea poate fi înșelătoare.

„Am rezistat toată iarna la frigul ăla nemernic, iar acum când e frumos afară și puteam să-l plimb și eu pe Bubly (cățelul) să-i arăt Bucureștiul, eu sunt cobză.(...) Jeleurile astea au fost prima mea masă în ultimele patru zile, pentru că nu am mâncat absolut nimic, am luat o viroză atât de urâtă, mai urâtă de 10 ori decât COVID, aș putea spune. Am avut COVID, dar nu se compară cu ce am avut acum. În primele două zile efectiv nu am putut să mă ridic din pat, am fost ceva rău de tot, simțeam că sunt pe moarte, la modul cel mai serios.(...) Nu vă lăsați înșelați de vremea asta de afară. Știu că vă tentează să ieșiți mai subțiri îmbrăcați din casă, dar îmbrăcați-vă și protejați-vă că acum e cel mai periculos și luați cel mai repede luați virozele, fix acum în perioada asta.”, a spus Lidia Buble pe Instagram.