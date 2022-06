Octavian Jurma anunță veștile proaste. Noua variantă a Omicron a ajuns și în România: „Avem confirmate primele cazuri”

In articol:

Sunt aproape trei ani de când omenirea luptă cu virusul SARS-CoV-2 și am trecut deja prin mai multe valuri ale pandemiei, generate de tulpini diferite. De departe, varianta Delta a fost cea care a „comis” cele mai multe decese, iar mai apoi a fost urmată de Omicron care, deși nu la fel de

agresivă, este cea mai contagioasă. Oamenii de știință au continuat să urmărească modul în care această tulpină super-mutantă evoluează, iar veștile nu sunt deloc bune. BA.5 este una dintre noile versiuni ale Omicron, care au ajuns deja și în România.

Vă reamintim că de la începutul lunii martie, mai exact de pe 8 martie, autoritățile au decis să ridice toate restricțiile care țin de pandemie. Cazurile de îmbolnăvire au scăzut, însă, ultimele le dau de gândit specialiștilor. Octavian Jurma anunță că în România există trei pacienți infectați cu versiunea BA.5 a coronavirusulu,

„Din pacate, saptamana aceasta am primit o veste proasta pe care speram sa nu o auzim pana in toamana. Avem confirmate in Romania primele 3 cazuri de infectare cu versiunea BA.5 a variantei Omicron. Dobandirea dominantei fata de BA2 este doar o chestiune de timp acum. Iata ca desi noi am luat decizia politica sa terminam cu pandemia, pandemia nu a luat decizia de a termina cu omenirea in general si Romania in particular”, a explicat

Octavian Jurma pe rețelele de socializare.

Ce se știe până în prezent despre barianta BA.5?

Octavian Jurma a spus și care sunt informațiile oamenilor de știință cu privire la noua versiune a Omicron și cum se diferențiază de celelalte. Mai mult, el avertizează că BA.5 este capabilă să genereze un val pandemic.

„BA.5 este cea mai infectioasa dintre cele 3 versiuni (BA4, BA5 si BA2.12.1) care concureaza pentru suprematie in valul 6.

Ordinea este BA5 > BA4 > BA2.12.1 cu un avantaj intre 30 si 50% una fata de alta.

Este destul de probabil ca valul de toamna sa fie produs de una din aceste variante sau chiar de o combinatie a lor cum a fost cazul valului 5 (in care am avut BA1 si BA2 in succesiune rapida)

Imunitatea fata de BA4 si BA5 dupa infectia cu versiunile precedente este foarte scazuta. Chiar si evaziunea imuna dupa vaccin este mult mai ridicata decat a BA1 si BA2. Aceasta inseamana ca populatia nevaccinata va fi foarte vulnerabila la infectie si totul va depinde in valul 6 de cat de severa va fi boala produsa.

BA.2 a produs cazuri mai grave decat BA.1 (se vede si pe curba din Romania) iar BA5 si BA4 par sa fie mai grave in modelele de laborator decat BA.2 dar nu la fel de grave ca Delta.

Datele din Africa de Sud sugereaza ca BA5 este mai blanda decat BA1 cele din Portugalia ca e mai severa.

BA5 si BA4 sunt suficient de infectioase sa produca un debut timpuriu al valului 6 in vara si de aceea e important sa urmariti situatia epidemiologica mai ales daca calatoriti in tari care iau in serios sanatatea publica si pot introduce certificatul verde de pe o zi pe alta”, a mai spus cercetătorul pe Facebook.

Care sunt recomandările lui Octavian Jurma în ceea ce privește noua versiune a Omicron?

Vaccinarea anti-COVID rămâne, în opinia lui Octavian Jurma, singura cale de prevenție a infecției cu orice variantă a virusului SARS-CoV-2. Totodată, el a venit și cu câteva recomandări suplimentare.

„Putem considera acum ca schema completa de vaccinare este cea cu 3 doze (doua doze+ booster) deci e imperativ sa va faceti boosterul (a 3-a doza) daca nu ati facut deja asta. Doza 4 poate astepta pana in august tocmai datorita faptului ca efectul sa va fi de mai scurta durata si in plus e posibil sa avem un booster dedicat Omicron pana atunci. Nu stim insa daca il va comanda si Romania care incearca sa scape in mod absurd de contractul de vaccin chiar daca pandemia nu s-a terminat.

Mentin aceeasi recomandare ca anul trecut sa nu calatoriti in afara tarii daca nu sunteti vaccinati, pentru ca riscati sa va strice medicii de acolo vacanta. In Romania medicii sunt ignorati si e mult mai putin probabil sa va deranjeze cineva cu masuri de santate publica, deci Romania e cea mai prietenoasa destinatie de vacanta din Europa pentru cei nevaccinati”, a spus în încheiere cercetătorul.