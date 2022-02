Octavian Jurma, avertisment înfiorător în plin val cinci: „În această săptămână un român este ucis de COVID-19 la fiecare 10 minute”

In articol:

În valul patru al pandemiei de coronavirus, România a pierdut multe vieți omenești. A fost o perioadă dificilă, în care tot greul a picat pe sistemul sanitar, care aproape că a cedat în fața numărului mare de pacienți COVID, cu forme grave de boală, care ajungeau la spital.

Țara noastră a ocupatlocul unu pe plan mondial la rata mortalității cauzate de virusul SARS-Cov-2. În valul cinci, numărul deceselor a scăzut, iar cel al cazurilor zilnice a explodat. Au fost raportate și peste 40 de mii de cazuri de coronavirus în doar o zi.

Deși autoritățile spune că tulpina super-mutantă omicron nu este la fel de agresiva precum Delta, Octavian Jurma spune că abia după acest val de infectări se va arăta și cel de decese.

„Stiu ca nu e un subiect la fel de popular ca relaxarea in aceste zile, dar dupa valul de infectari urmeaza valul de decese. Mortii sunt alt tabu al acestui val, care este intens zugravit ca „mult mai bland”.

Prognoza deceselor in valul Omicron pleaca de la ipoteza unei reduceri cu 70% a mortalitatii in valul Omicron fata media nationala din pandemie inainte de valul 5. Atat curba de prognoza a deceselor zilnice cat si curbele de prognoza pentru vaccinati si nevaccinati sunt acum aliniate cu evolutia oficiala. Ce inseamna asta? Saptamana trecuta am avut 632 decese si o medie de 90 de decese pe zi. Saptamana trecuta un roman a fost ucis de COVID-19 la fiecare 15 minute. In aceasta saptamana un roman este ucis de COVID-19 la fiecare 10 minute. In aceasta saptamana avem deja o medie de 144 de decese pe zi si pana azi 2,593 de romani au murit oficial ucisi in „mult mai blandul” val 5-Omicron.

Numarul de decese va continua sa creasca pana la finalul lunii, cand vom atinge probabil varful in jurul a 2.000 de decese saptamanal si 300 de decese pe zi.* Sa speram ca varianta BA2 a Omicron nu va prelungi valul 5, pentru ca anuntul ca „s-a terminat pandemia” si ca urmeaza „marea relaxare” au dat lovitura de gratie campaniei de vaccinare, care e muribunda de la terminarea pandemiei acum un an (tineti minte ca s-a mai terminat odata pandemia, tot oficial?) si abandonarea certificatului verde”, a explicat Octavian Jurma.

„Nu e prea târziu să ne vaccină și e prea devreme să renunțăm la mască”

Deși autoritățile au anunțat că se pregătesc să elimine din restricții, așa cum vedem că se întâmplă deja în mai multe țări din Europa, Octavian Jurma spune că nu este deloc momentul să ne culcăm pe o urece. Cercetătorul îndeamnă, în continuare, la vaccinarea anti-COVID și susține că renunțarea la masca de protecți este o greșeală, care ar putea să ne coste, în unele cazuri, chiar propria viață. El avertizează că cei care își pierd viața din cauza coronavirusului sunt cei care nu sunt inoculați.

„Marea majoritatea a celor care mor in Romania de la valul 4 incoace sunt din randul celor nevaccinati. 8 din fiecare 10 decedati de azi sunt nevaccinati, 8 din fiecare 10 decedati de maine vor fi tot nevaccinati si tot asa. Vaccinarea in proportie de 80%, mai ales a celor vulnerabili, ar fi salvat cel putin 20,000 de vieti pana acum. Nici nu discut aici de numarul imens de bolnavi cronici cu long-COVID pe care ii lasa in viata pandemia, care este de 10x mai mare decat a celor decedati. Vaccinarea si numai vaccinarea trebuia si trebuie sa fie in mintea autoritatilor, nu relaxarea si numai relaxarea(...)

Nu e prea tarziu sa ne vaccinam si e prea devreme sa renuntam la masca si sa socializam liber. Pana coboram sub 1 la mie masca FFP2 ramane esentiala ca bariera externa si vaccinarea (mai ales boosterul) esentiala ca bariera interna. Toti suntem satui de pandemie dar acesta nu este un motiv sa renuntam prematur la prudenta care ne-a ajutat pana aici”, a mai spus cercetătorul.