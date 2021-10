Octavian Jurma, scenarii sumbre! „10.000 de români vor fi uciși de COVID-19 în următoarele 2 săptămâni”

In articol:

În urmă cu doar o zi, Octavian Jurma vorbea despre faptul că valul patru al pandemiei de coronavirus ar putea să crească în intnsitate în perioada următoare, mai ales că aproape zilnic sunt bătute recorduri negative atât în ceea ce privește numărul de cazuri, precum și cel al morților de COVID.

La rata mortalității cauzate de coronavirus, România este pe primul loc la nivel mondial.

În opinia cercetătorului, carantina era numai bună pentru a nu se ajunge într-un astfel de punct critic, ba chiar cifrele urmează să se modifice, dar nu în bine. Octavian Jurma spune că următoare două săptămâni vor fi apocaliptice, iar circa un milion de români urmează să se infecteze cu virusul SARS-CoV-2, iar 10 mii urmează să-și piardă viața.

”Vă dați seama că azi (n.r.- luni, 18 octombrie) avem de 25 de ori mai multe cazuri azi decât în urmă cu 8 săptămâni? Avem de 20 de ori mai multe cazuri decât în vârful valului 1. Da, vălul acela în care am stat 30 de zile în carantină ca să nu ajungem ca Lombardia. Acum am ajuns mai rău ca Lombardia pentru că am refuzat carantină de 30 de zile și prin asta am refuzat să mai avem vreodată doar 500 de cazuri pe zi în vârful unui val. Acum le arătăm noi italienilor cum arătă un val pandemic în care politicienii au luat locul medicilor.

Vom continua la acest nivel stratosferic încă cel puțin 2 săptămâni. 1 milion de români se vor îmbolnăvi în următoarele 2 săptămâni dintre care vom depista doar 200.000. 10.000 de români vor fi uciși de COVID-19 în următoarele 2 săptămâni dintre care vom depista doar 5.000. Nu vă arăt aceste cifre ca să vă îngrozesc, ci ca să vă trezesc”, a scris Octavian Jurma pe Facebook.

Declarația datează din 18 octombrie 2021, iar la doar o zi distanță, profețiile parcă încep ușor, dar sigur să se adeverească. Iată cum sună bilanțul sumbru de astăzi, 19 octombrie 2021.

COVID-19 [Sursa foto: PixaBay]

Bilanț coronavirus, 19 octombrie 2021

Până astăzi, 19 octombrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.486.264

de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 6.103 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. 1.261.267 de pacienți au fost declarați vindecați.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 18.863 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 273 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

Până astăzi, 42.616 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. În intervalul 18.10.2021 (10:00) – 19.10.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 574 decese (294 bărbați și 280 femei), dintre care 13 anterioare intervalului de referință, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din țară.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 19.730. Dintre acestea, 1.805 sunt internate la ATI. Din totalul pacienților internați, 486 sunt minori, 450 fiind internați în secții și 36 la ATI.