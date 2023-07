„Oficial, am încheiat” Mirela Vaida a confirmat că nu mai este cale de întoarcere! Ce se va întâmpla cu familia ei de acum: „Ieri am terminat”

In articol:

Mirela Vaida a intrat, în mod oficial, într-o nouă etapă din viața sa, pe care o aștepta cu nerăbdare! Prezentatoarea TV a dat vestea cea mai în mediul online, iar toți admiratorii săi s-au grăbit să o felicite pentru parcursul profesional pe care l-a avut până acum, urându-i toate cele bune pentru perioada frumoasă care va urma de acum înainte în viața sa! Nu, Mirela Vaida nici nu s-a retras de pe micile ecrane și nici nu a făcut o schimbare majoră

în viața sa personală, ci a venit mult așteptatul moment din an în care să ia vacanță, în care să se bucure alături de întreaga sa familie de momente prețioase petrecute împreună.

Cu numai câteva ore în urmă, Mirela Vaida și-a anunțat fanii din mediul online că a terminat încă un sezon al emisiunii pe care o prezintă, dar și că a încheiat stagiunea estivală de la Teatrul Tănase cu un spectacol demn de toate laudele, la care au fost prezenți toți membrii familiei sale, de la mic la mare, un motiv de mare bucurie pentru artistă! De acum, prezentatoarea TV se va bucura de o vacanță binemeritată, după ce luni întregi a pus pe primul loc munca, proiectele profesionale și pregătirile intense pentru spectacolele pe care le-a avut de onorat.

„Oficial, sunt in vacanță! Ieri am terminat încă un sezon de emisiune, iar aseară am încheiat stagiunea estivală de la @teatrultanase, cu un spectacol electrizant!(...) Chiar că-i vacanță din plin! Vă mulțumesc că ne-ați fost alături în tot acest timp, fie în sălile de teatru, fie zilnic la TV!”, a fost mesajul pe care Mirela Vaida l-a postat în mediul online.

Când va reveni Mirela Vaida pe micile ecrane?

Mirela Vaida și-a asigurat fanii că va reveni după vacanță cu forțe proaspete, însă fanii o vor putea vedea abia din toamnă, din luna septembrie, pe micile ecrane. Luna august va fi dedicată exclusiv familiei, vacanțelor și distracției.

„Să ne revedem sănătoși și veseli din toamnă! Vă îmbrățișez cu toată dragostea!!”, a

mai spus Mirela Vaida în mediul online.

