OG Eastbull urmează să devină tată pentru prima oară! Mărturii în premieră, după ce l-a învins pe Jon Băiat Bun: "Viața noastră este destul de privată" | EXCLUSIV

OG Eastbull a marcat două victorii la gala RXF. Artistul l-a învins pe Jon Băiat Bun în cușcă, iar în viața personală o duce cât se poate de bine.

Artistul și iubita lui au dat vestea cea mare în exclusivitate, chiar după victoria din cușca MMA.

Cântărețul și iubita lui urmează să devină părinți pentru prima oară. Cei doi îndrăgostiți preferă să își țină viața personală departe de lumina reflectoarelor și să își trăiască iubirea în privat. Totuși, la gala RXF artistul a "scăpat" câteva detalii, iar unul dintre cele este faptul că trăiește unul dintre cele mai importante momente din viața unui bărbat.

OG Eastbull, tată pentru prima oară

Artistul și iubita lui urmează să devină părinți anul acesta. Frumoasa brunetă i-a fost alături pe tot parcursul meciului din gală, dar și pe durata antrenamentelor fiind gata să facă naveta România – Italia oricând.

"Așteptăm un copil(...) Încă nu știm momentan ce este. Iubita mea este superbă", a dezvăluit OG Eastbull, după gala RXF.

OG Eastbull și iubita lui preferă să își păstreze viața de cuplu privată și își trăiesc dragostea departe de lumina reflectoarelor. Încă nu știu care este sexul bebelușului, urmând să fie încununat de un gender reveal ce va avea loc în curând.

"În momentul de față se și vede, momentan nu știm ce o să fie. O să fie o surpriză, iar când o să aflăm o să afle toată lumea. O să fie un geneder reveal public, internațional și o să fie o surpriză foarte foarte mare, pe care momentan o ținem ascunsă.

Faptul că noi doi am decis să împărtășim lucrul acesta cu ceilalți este o bucurie care nu mai putea să fie ascunsă, dar amândoi ne dorim ca viața noastră să fie destul de privată, având în vedere că noi lucrăm și împreună. Aș prefera ca momentan să rămână așa, dar cu siguranță veți afla cât de curând", a spus iubita lui OG Eastbull, în exclusivitate.

Iubita lui OG Easbull este însărcinată [Sursa foto: Captură YouTube]

Iubita lui OG Eastbull, un adevărat sprijin înainte de meci

Frumoasa brunetă l-a susținut necondiționat pe artist înainte să intre în cușcă. Chiar OG Eastbull a mărturisit că atât pentru ea, cât și pentru mama lui perioada antrenamentelor a fost extrem de grea.

"A fost destul de greu, mai ales faptul că ceea ce m-a supărat pe mine au fost minciunile, dar știam că el în ring o să se comporte exemplar. Cum am spus și mai devreme, având în vedere că lucrăm împreună am încercat cât am putut de mult să stau în umbră și să am încredere în el și să îmi fac munca mea, restul vine de la artist", a mărturisit iubita artistului.

"A fost greu, ea nu spune așa ca mama mea, din partea femeilor a fost greu atât cu pregătirea, cât și cu tensiunea meciului. Sigur că totul e diferit față de un concert, iar cine te iubește și ține cu adevărat la tine se uită cu greu la momentul acesta", a mai adăugat și artistul, în timpul interviului pentru WOWnews.

OG Eastbull s-a antrenat intens pentru meci, iar tânăra superbă i-a fost alături în mod constant, făcând naveta între România și Italia.

"Suntem puternici. Cred că cel mai greu și cel mai greu a fost în perioada de pregătire, pentru că a fost foarte intens, alături de cel mai bun antrenor, în care noi am avut maximă încredere. Eu ca manager, dar și ca soție am zburat de peste 15 ori România – Italia în aceste luni și nimeni nu știa că sunt însărcinată", a mai dezvăluit bruneta.

OG Eastbull și iubita lui [Sursa foto: Captură YouTube]

Ce spune OG Eastbull despre meciul cu Jon Băiat Bun

Cei doi artiști au intrat în cușca MMA marți seara, acolo unde OG Eastbull l-a învins pe Jon Băiat Bun. Imediat după meci, cântărețul a oferit declarații exclusive pentru WOWnews.

"Mă așteptam să fie un meci mai lejer, am devenit mult mai tehnic la un moment dat, am luat două lovituri în spatele capului, dar am adus meciul acasă și experiența și-a spus cuvântul. Am făcut un performance bun și chiar m-am bucurat să intru în cușcă.

Am făcut pregătirea timp de două luni jumate(...) A fost o senzație puțin diferită față de lumea boxului pentru că este puțin divers, mânușile sunt mai mici, dar suntem foarte mulțumiți", a mărturisit el, în timpul interviului acordat Corneliei Ionescu.

Imediat după victoria din ring, OG Eastbull a mărturisit că se va întoarce în cușcă, nu știe dacă la următoarea gală, însă cu siguranță va reveni în luptă.

"În RXF o să mă întorc cu siguranță, nu știu dacă la următoarea gală sau puțin mai târziu, dar ne vom întoarce", a mai dezvăluit artistul.

