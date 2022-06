"Ok, te cerți, pleci" George Burcea a recunoscut ce se întâmplă în relația cu Viviana Sposub. Ce a ieșit la iveală?

In articol:

George Burcea și Viviana Sposub trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de aproape doi ani. Locuiesc împreună și se înțeleg pe zi ce trece mai bine, însă recunosc că au momente în care nu este totul numai lapte și miere.

George Burcea: "Ca în orice cuplu, există discuții în contradictoriu"

George Burcea a dezvăluit că au existat, de-a lungul timpului, și momente tensionate între el și Viviana Sposub, dar au reușit să treacă cu ușurință peste ele. Actorul a mărturisit că el și iubita lui au învățat să lase unul de la celălalt atunci când a fost vorba de discuții în contradictoriu și au găsit o cale de mijloc: "Ca în orice cuplu, există discuții în contradictoriu. O dată cedez eu, o dată ea, sau de două ori eu, o dată ea. Am reușit să găsim calea de mijloc, încât să conștientizăm ce nu e bine. Mie îmi place ce se întâmplă în relația noastră.

După o discuție aprinsă, nu lăsăm supărarea să se ducă la nesfârșit. Și acesta poate fi un secret al unei relații reușite. Ok, te cerți, pleci, iei o țigară, o cafea, apoi spui iartă-mă, n-am știut, etc. Cu cât sunt mai calde lucrurile, cel puțin în cazul nostru, cu atât se rezolvă mai repede. Dacă lași în tine, te macină.", a declarat George Burcea, pentru playtech.ro.

George Burcea și Viviana Sposub [Sursa foto: Captură TV]

Sunt pregătiți George Burcea și Viviana Sposub să facă pasul cel mare?

Întrebat dacă se gândește să oficializeze relația cu Viviana Sposub și în acte, George Burcea a dezvăluit că își dorește să își întemeieze o familie cu prezentatoarea TV. Totuși, actorul spune că vrea să ia totul pas cu pas, căci mai are unele probleme, legate de trecut, pe care trebuie să le rezolve: "Relația noastră e oficializată de când am ieșit din fermă. Pasul următor nu știm când îl vom face. Mai am mici chichițe de rezolvat din trecutul meu. Dar cel mai important e că noi ne iubim.

Așa cum în fermă am luat lucrurile pas cu pas, după doi ani de relație, lucrurile se iau tot pas cu pas. Mai devreme sau mai târziu, vom face și acel mare pas.", a mai spus George Burcea.