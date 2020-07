In articol:

Când toată lumea vorbește despre relația lui Rafaelo cu Vulpița, Olga de la Strehaia scoate ”din pălărie” o poveste de-a dreptul incredibilă. Ea spune că Rafaelo a venit la shaormeria pe care o deține, a luat-o cu mașina, a dus-o la un hotel, acolo unde ar fi întreținut relații sexuale.

Sora lui Leo de la Strehaia s-a îndrăgostit până peste cap de Rafaelo, însă acum are două probleme: el nu-i mai răspunde la telefon iar fratele ei ar putea s-o pună la zid pentru că s-a culcat cu un bărbat mult mai tânăr.

Olga de la Strehaia: ”M-am culcat cu Rafaelo”! A promis c-o duce în Dubai

”Nu vreau să audă cineva, se supără țiganii rău dacă te culci cu cineva mai tânăr. (...) Eram foarte supărată și i-am zis să mă plibe și pe mine cu mașina 2-3 ore. Mi-e rușine să zic... Nu vreau să audă frate-miu și șatra...

Am fost și eu la hotel cu el, am stat 2 ore, ne-am sărutat și noi pe-acolo, apoi m-a adus înapoi la shaorma. Dacă am întreținut relații cu el? Asta nu se spune! Ce am făcut într-o cameră de hotel cu el, nu se spune.

Mi-a promis Rafaelo și că mă duce în Dubai. Și văd că nu-mi mai răspunde, nu știu ce se întâmplă. Mi-a dat block. Mi-a dat niște bilete și după aia am văzut că sunt false”.

Olga de la Strehaia: ”M-am culcat cu Rafaelo. Nu mai e cu Vulpița”! Crede că o s-o aleagă pe ea în detrimentul Veronicăi

”E ok relația cu el, chiar ne-am nimerit bine, ne potrivim. Și cred că e îndrăgostit, venea în fiecare seară să mănânce shaorma și zicea că îi place de mine, că sunt o țigancă inteligentă, că sunt recunoscută peste tot, că el dorea o femeie d-asta ca mine. Așa mi-a spus.

Vulpița nu mă interesează, e cu Viorel. Nu are o relație cu Rafaelo, a avut, dar pe mine mă interesează prezentul. N-are cum să mai aibă o relație cu Vulpița, el așa mi-a promis, că o să rămână cu mine.

El venea în fiecare seară, dar de două seri n-a mai venit. Cred că este foarte obosit, așa face el, nu mai răspunde la telefon”, a povestit Olga de la Strehaia pentru Gazeta Mondenă TV.