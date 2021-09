Olga Verbițchi, fosta concurentă de la "Bravo, ai stil! Celebrities", despre drama care i-a marcat viața: "Am fost violată de patru ori"

In articol:

Olga Verbițchi a devenit cunoscută în urma celebrului concurs muzical pe care l-a câștigat în trecut și datorită timbrului inconfundabil, care i-a surprins plăcut pe cei de acasă.

Chiar dacă la tv s-a afișat mereu cu zâmbetul pe buze, se pare că în sufletul artistei există răni din copilărie care nu s-au vindecat și care o fac și în prezent să treacă prin momente traumatizante.

Olga Verbițchi, despre drama ascunsă pe care a trăit-o în toți acești ani

Olga Verbițchi a dezvăluit că nu a avut deloc o copilărie ușoară, ci dimpotrivă, a trecut prin situații care au marcat-o pe viață. Tânăra a povestit, în cadrul unui interviu acordat Cancan.ro, că se luptă cu anxietatea severă și depresia încă din adolescență, boli ce au fost declanșate prima oară în momentul în care și-a pierdut bunicul.

Olga Verbițchi[Sursa foto: Captură tv]

Mai mult, fosta concurentă de la "Bravo, ai stil! Celebrities" a povestit că s-a confruntat cu o adevărată dramă, căci a fost abuzată de 4 ori și nu a avut curajul să vorbească până acum despre această tragedie: "Am depresie și anxietate severă...Le am de mult timp, am multe traume. De mic copil, sunt multe lucruri pe care oamenii nu le știu despre mine. Eu am trecut prin foarte multe, mai ales în ultimii doi ani. Am pierdut oameni, am îngropat oameni… Bunicul meu, în primul rând, atunci am avut cel mai mare episod de depresie, plus traume din copilărie. Am fost violată de patru ori. Sunt multe lucruri prin care am trecut și au fost foarte grele. Dacă nu era fostul meu prieten, eu nu aș fi aflat diagnosticul pe care îl am și nici nu aș fi început să mă tratez.", a declarat Olga Verbițchi, pentru sursa amintită.

Olga Verbițchi[Sursa foto: Facebook]

Olga Verbițchi, despre eliminarea de la "Bravo, ai stil! Celebrities!"

Olga Verbițchi a trecut recent printr-o altă situație neplăcută, căci a fost descalificată din emisiunea "Bravo, ai stil! Celebrities!", la doar câteva zile de când a avut loc premiera.

Tânăra a declarat că totul s-a întâmplat din cauza întârzierilor pe care le-a avut la filmări, însă ulterior a povestit faptul că uneori nu se regăsea în formatul show-ului și se întreba ce caută în acel loc: "Îți zic sincer, eram pe scaun în prima emisie, la primul episod. Se vorbea acolo, trebuia să intre fiecare concurentă pe scenă, pe rând. Aveam momente în care stăteam pe scăunelul ăla și mă gândeam «Frate, ce caut eu aici?» Nu mă simțeam în largul meu, era în afara zonei mele de confort. Mi-a plăcut, îmi plăcea că era așa, mi-a plăcut chiar și că mi-am pus eu astfel de întrebări, pentru că asta mă făcea să înțeleg că sunt deschisă către mai multe experiențe. Chiar m-am distrat și oamenii au fost super drăguți cu mine la început. Din păcate, situația din viața personală m-a făcut să pierd experiența asta.", a mai adăugat Olga Verbițchi, pentru aceeași sursă.