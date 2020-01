Originară din Mehedinți, artista Olguța Berbec, căsătorită cu saxofonistul Remus Novac, are o carieră de succes și se bucură de aprecierea publicului atât la evenimentele la care participă și cântă live, cât și pe contul său de Youtube.

Născută în Mărășești, Baia de Aramă, pe 16 aprilie 1984, Olguța Berbec nu este doar talentată și cu mare priză la public, ci și foarte sexy.

spune cântăreața pe contul ei de Youtube.

Olguța Berbec a absolvit Școala Populară de Artă Târgu Jiu, Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu și a făcut un master în etnografie și folclor la Universitatea Spiru Haret din București. De-a lungul timpului, a câștigat numeroase premii la concursuri și festivaluri de muzică.

Olguța Berbec este căsătorită cu saxofonistul Remus Novac și are o fetiță: Cezara Elena

Olguța Berbec este căsătorită din 2016 cu instrumentistul Remus Novac, cu care are și o fetiță, Cezara Elena. Nași de cununie le sunt omul de radio și televiziune Mihai Morar și soția lui, Gabriela. Buni prieteni de-o viață, Mihai Morar și partenera sa de viață le-au botezat și fiica.

La începutul anului 2016, Olguța Berbec și Remus Novac au făcut cununia civilă, în iunie au devenit părinți, iar la sfârșitul aceluiași an au făcut și nunta și botezul fetiței lor. Petrecerea de nuntă a fost una impresionantă. Organizată la Timișoara, nunta soților Olguța Berbec și Remus Novac a fost un eveniment grandios, cu peste 1.000 de invitați. Printre artiștii care au întreținut atmosfera s-au numărat Horia Brenciu și orchestra lui, Petrică Mâțu Stoian, Andreea Voica, fiica artistei de muzică populară Nicoleta Voica.

La scurt timp după ce s-au căsătorit, cei doi artiști de muzică populară și de petrecere au anunțat că vor cânta la petreceri doar împreună. “Familie… acasă și pe scenă! De azi încolo, participăm la evenimente numai împreună”, a spus Olguța Berbec la vremea respectivă. Iar de atunci ea și soțul ei sunt nedespărțiți.

Olguța Berbec și Remus Novac, la Paris în ziua în care Catedrala Notre-Dame a luat foc

Olguța Berbec și soțul ei, Remus Novac, se aflau în vacanță la Paris când celebra catedrala Notre-Dame a luat foc. Cântăreața de muzică populară a povestit cum a ajuns în fața catedralei cu foarte puțin timp înainte de izbucnirea incendiului, dar nu a putut să o mai viziteze pentru că era deja târziu și se închisese accesul turiștilor.

”Noi suntem aici pentru ziua mea. Ieri (15 aprilie) am zis să vedem catedrala, azi mergem la Disneyland. Încă povestim despre ce s-a întâmplat ieri. Suntem un grup mai mare. Fetița a adormit în cărucior și am zis să ne așteptăm grupul, să fim cu toții. Când ne-am decis să intrăm, să o vizităm, am văzut că deja evacuau în liniște cele circa 10 persoane care se aflau înăuntru, dar nu am luat în serios.

Erau extrem de mulți turiști afară. Și am văzut când au început să vină poliția și pompierii. Focul se întețea incredibil de repede, în 10-15 minute ne acoperise cu cenușă. Erau 400 de echipaje de poliție, noi plângeam, pur și simplu. Am văzut cum plângeau și francezii în hohote, pe stradă. Am avut sentimentul unui priveghi. E foarte trist ce s-a întâmplat, chiar ciudat. Noi mai aveam puțin să intrăm și, după aceea, în câteva minute, catedrala Notre-Dame era în flăcări. După aceea ne-am îndepărtat, a trecut coloana oficială cu președintele…”, povestea atunci Olguța Berbec pentru click.ro.

"Am stat la o terasă jumătate de zi și, când am ajuns și noi, în sfârșit, în fața catedralei, dintr-o dată ne-am trezit că a luat foc. A picat turnul într-o clipă, în apropiere nu se mai putea respira. Am stat mult, am privit până la final, am vrut să mai mergem seara, târziu, dar m-a durut sufletul pentru tot ce s-a întâmplat și nu ne-am mai dus. A fost ciudat, așa o coincidență stranie… cu patru zile înainte de Paștele catolicilor”, adăuga artista de muzică populară.

Olguța Berbec și Remus Novac, nași de cununie pentru Vlăduța Lupău și Adrian Rus

Olguța Berbec și soțul ei, saxofonistul Remus Novac, au fost nași la nunta unei alte îndrăgite cântărețe de muzică populară: Vlăduța Lupău. Olguța și Remus i-au cununat pe Vlăduța Lupău și Adrian Rus, portar la echipa de fotbal CFR Cluj. Evenimentul a fost elegant și grandios, atât mireașa cât și nașa etalând ținute superbe, de mare efect.

Olguța Berbec și soțul ei, vacanțe de vis în toată lumea

Atunci când nu urcă pe scenă pentru a susține programe artistice cu mare priză la public, Olguța Berbec adoră să călătorească. Artista de muzică populară și partenerul ei de viață și de scenă, Remus, au fost în vacanțe în toată lumea: Danemarca, Italia, Monaco, Grecia, Franța, Insulele Maldive, Palestina. Recent, cei doi soți au fost în SUA. Cântăreața Olguța Berbec și-a văzut visul cu ochii și a ajuns din nou în America, reușind să meargă în Hawaii, Las Vegas sau California, după ce în urmă cu câțiva ani fusese în San Francisco.

Melodiile Olguței Berbec au mare succes pe Youtube, cu milioane de vizualizări. Unele dintre cele mai populare piese ale sale sunt "Măriuță, Măriuță" (12,3 milioane de vizualizări) și "Ce-ar vrea unele, ce-ar vrea" (3,4 milioane de vizualizări). De mare succes sunt și programele artistice pe care Olguța Berbec le face la evenimentele la care este invitată să cânte.